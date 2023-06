Deniz Oncu sfiora una pole da record sul circuito del Mugello, alle sue spalle Joel Kelso – che partirà dal fondo – e Ayumu Sasaki. Diogo Moreira quarto in qualifica, ma anche lui, come Artigas, Ortolà, Kelso, Nepa e Lunetta, dovrà partire dal fondo e scontare un long lap penalty durante la gara di domenica. Risalgono così gli italiani con Matteo Bertelle che partirà quarto, con Riccardo Rossi alle sue spalle, e Andrea Migno che aprirà la terza fila.

PASSA SOLO NEPA IN Q2 TRA GLI ITALIANI, MA PARTIRA’ DAL FONDO

La Q1 non si è aperta nel migliore dei modi, la direzione gara ha annunciato una penalizzazione per Lunetta, Kelso e Stefano Nepa. I tre piloti sono stati accusati di guida irresponsabile nel corso delle FP3, quindi dovranno partire dal fondo nella gara di domani e in più scontare un long lap penalty. Joel Kelso e Stefano Nepa hanno ottenuto il passaggio alla Q2 classificandosi rispettivamente primo e terzo. Oltre a loro hanno avuto accesso alla fase successiva Taiyo Furusato e Vincente Perez, quest’ultimo in sostituzione a Munoz.

Molta delusione per gli italiani rimasti in Q1: Romano Fenati si è classificato solo ottavo e domenica dovrà partire dalla ventesima casella, ricordando le penalità di Kelso e Nepa; Filippo Farioli conquista il decimo posto in sessione anticipando Luca Lunetta, il quale ricordiamo partirà dal fondo.

QUASI RECORD PER ONCU, BERTELLE IN SECONDA FILA

Ci ha provato con tutto quello che aveva Deniz Oncu a battere il record della pista, ancora in mano a Tatsuki Suzuki con il tempo di 1:56.001. Diciannove millesimi hanno seperato il turco dall’infrangere un altro record. Joel Kelso si è piazzato secondo in qualifica: ottimo il suo giro, ma la penalità leva qualsiasi occasione di vittoria per il pilota del team CFMOTO Racing. Joele cederà la seconda casella ad Ayumu Sasaki: il giapponese su moto Husqvarna paga quasi sei decimi da Deniz, ma sicuramente potrà lottare nella gara di domani. Diogo Moreira fa quarto in qualifica, ma anche lui dovrà partire dal fondo e scontare un long lap penalty, insieme ad Artigas e Ortolà con la decisione arrivata durante il corso della seconda sessione di qualifica.

Seconda fila per Matteo Bertelle che in qualifica si piazza sesto, ma partirà in quarta posizione domenica a ridosso della KTM di Holgado. Riccardo si piazza nono in qualifica, ma domenica avrà la chance di partire dalla quinta piazza, con Masia alle sue spalle e Andre Migno che aprirà la terza fila.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Ayumu Sasaki: “Ho fatto delle buone qualifiche ed era importante andare in prima fila. Non sono preoccupato per la gara, ho un buon passo e sicuramente lui non potrà andare forte come oggi. Dovrò mantenere la calma e fare la mia gara ma sono contento per oggi“.

Joel Kelso: “Sono felice di essere qua, volevo la pole position anche se avevo la penalità. La velocità l’abbiamo e vediamo cosa riusciremo a fare da dietro e se riusciremo a recuperare il più possibile“.

Deniz Oncu: “Onestamente per le qualifiche il mio obiettivo era il 55″. Sono felicissimo di lavorare con questo team, godiamoci le giornate e speriamo di fare bene domani in gara“.

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE

Fabrizio Giuseppe Pignatelli



Leggi anche: “MOTOGP | GP ITALIA, QUALIFICHE: BAGNAIA POLE DA RECORD! MÁRQUEZ IN SCIA“