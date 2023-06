Nella gara della Moto3 al Mugello sono stati solo cinque i piloti a giocarsi la vittoria. A trionfare è stato il leader del Mondiale Daniel Holgado, che ha passato il poleman Deniz Oncu sulla linea del traguardo. Il ‘Pistolero guadagna’ ulteriore margine nei confronti degli avversari: il suo diretto inseguitore è Jaume Masia, oggi quinto, si trova a 35 punti di distanza.

Sfuma la prima vittoria di Oncu

Per Deniz Oncu sarebbe stata la prima vittoria in carriera nel Mondiale Moto3, un paradosso considerando la sua velocità. Il turco, come ha spiegato nelle interviste, non poteva fare altro che creare un gap all’ultimo giro sugli inseguitori, sperando di non essere passato sul rettilineo. Il gap l’ha creato a seguito di uno spettacolare sorpasso all’Arrabbiata 2 ai danni di Holgado, che è comunque riuscito a passare primo sul traguardo.

Terzo posto per un ottimo Ayumu Sasaki, in grande spolvero, seguito dal rookie David Alonso, che si dimostra di nuovo molto veloce ed efficace in bagarre. Chiude il gruppo di testa Jaume Masia, unica Honda a potersi giocare le posizioni di testa.

Non riesce la rimonta di Moreira e Ortolà

Tra i costretti a partire dal fondo della griglia e a dover scontare un long lap penalty in gara, per guida irresponsabile nelle prove, c’erano anche diversi diretti avversari di Holgado. Xavier Artigas è finito per terra in una carambola con Filippo Farioli, mentre Diogo Moreira e Ivan Ortolà non sono riusciti a raggiungere il gruppo in lotta per il podio come sperato. Il brasiliano ha limitato i danni chiudendo settimo alle spalle di Collin Veijer, primo del secondo gruppo, mentre Ortolà ha terminato solo undicesimo dietro a Kaito Toba.

Non male la gara degli italiani: Riccardo Rossi e Stefano Nepa hanno concluso la corsa in top 10 rispettivamente in ottava e nona posizione. Buona anche la gara di Matteo Bertelle, tredicesimo al traguardo. Fuori dai punti per poco Andrea Migno sedicesimo mentre Romano Fenati ha concluso diciassettesimo nonostante abbia spento al moto in griglia di partenza.. P22 la wildcard Luca Lunetta, nonostante fosse tra i piloti penalizzati.

Francesco Sauta