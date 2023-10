Jaume Masia arriva alle qualifiche del GP dell’Indonesia della Moto3 da leader del mondiale. Tuttavia, lo spagnolo di casa Leopard manca la pole position per un soffio, battuto da Diogo Moreira. Poco male per il numero cinque, visto che i suoi rivali per il titolo sono dietro. Daniel Holgado è in seconda fila, Ayumu Sasaki in terza. Bene, ma non benissimo, i piloti italiani.

Moto3, GP Indonesia: la cronaca delle qualifiche

Sotto una pista asciutta ed una temperatura elevata (31 gradi l’aria, 33 l’asfalto), parte la Q1 con diverse sorprese. Colin Veijer ed il duo Sic58 sono membri inaspettati del primo turno. Ma mentre l’olandese gira forte e guadagna l’accesso al Q2, il duo del team di Paolo Simoncelli fa fatica. Assieme a Veijer, passano alla sessione successiva Adrian Fernandez, Josh Whatley e Taiyo Furusato.

In Q2 Diogo Moreira ottiene la pole provvisoria già nel primo run, con 1’39″085. Jaume è distante meno di due decimi al primo tentativo, ma al secondo riduce il distacco a soli 40 millesimi. Non è sufficiente per conquistare la partenza al palo. Ma Jaume può comunque dirsi soddisfatto, perché è davanti ai suoi rivali per il campionato. Daniel Holgado è più in forma rispetto alle gare precedenti, ma non va oltre il settimo tempo. Ayumu Sasaki è in difficoltà, in 11esima posizione. Segnaliamo la prima fila di David Alonso, e la caduta di Scott Ogden, alla fine del turno.

Bene, ma non benissimo, la pattuglia italiana

Le qualifiche della Moto3 del GP d’Indonesia è in chiaroscuro per i colori italiani. Matteo Bertelle spreca due giri buoni, che potevano valergli la prima fila. Alla fine è ottavo, davanti a Stefano Nepa. L’abruzzese si toglie la soddisfazione di stracciare il compagno di team Ivan Ortolà ancora una volta. Ma le gioie tricolori finiscono qui.

Riccardo Rossi manca clamorosamente l’accesso al Q2, assieme al compagno di squadra Toba. Il genovese partirà domani dalla ventesima casella, mentre Nicola Carraro cade durante il secondo time attack, concludendo con la 23esima prestazione. Qualifica complicata anche per Filippo Farioli, in ultima fila ed in difficoltà nell’adattamento al Mandalika Circuit.

Moreira's first pole of 2023 🚀

Veijer from Q1 to 4th 📈

Furusato from Q1 to 6th 📈 Some fine performances in #Moto3 qualifying! 👏#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/wzlu3JwcH1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 14, 2023

Il GP d’Indonesia della Moto3 prosegue domani, quando in Italia saranno le 6:00 del mattino.

Riccardo Trullo