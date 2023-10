Va in archivio la gara della Moto3 a Mandalika con uno spettacolare Diogo Moreira che conquista in volata la sua prima vittoria in carriera. Alle sue spalle David Alonso e terzo David Muñoz dopo una lotta infuocata fino all’ultimo giro.

STORICO: UN BRASILIANO TORNA SUL GRADINO PIÙ ALTO

L’ultima vittoria di un pilota brasiliano nel Motomondiale risale al 2005, quando Alex Barros vinse a Estoril una gara in condizioni flag to flag. Diciotto anni dopo, Diogo Moreira porta il Brasile sul tetto del mondo e segna la sua prima vittoria in Moto3.

Gara caotica e battagliata fino all’ultima curva con 12 piloti in lotta per le posizioni che contano. Moreira è stato il più intelligente della classe e ha approfittato del caos dell’ultimo giro per transitare sotto la bandiera a scacchi in prima posizione. Alle sue spalle, un altro pilota sudamericano: David Alonso, che torna sul podio dopo l’ultima vittoria firmata a Misano. In terza posizione, lo spagnolo David Muñoz dopo una gara in rimonta dalla decima posizione.

JAUME MASIÁ SEMPRE PIÙ LEADER

Gara complicata per tutti i contendenti al titolo della Moto3. Iniziando da Jaume Masiá che nonostante sia stato nel gruppone in lotta per le posizioni di vertice, ha perso diversi metri nell’ultimo giro concludendo la gara in sesta posizione. Lo spagnolo mantiene comunque la leadership del mondiale Moto3 con 209 punti.

Ayumu Sasaki, che ora è secondo nella classifica a soli 16 punti dallo spagnolo, è transitato sotto la bandiera a scacchi in diciottesima posizione. Per il giapponese, gara in salita dopo un problema in partenza con l’ingresso della marcia che lo ha retrocesso fino alla 22° piazza.

Gara complicata anche per l’altro dei contendenti al titolo, Daniel Holgado. Lo spagnolo, che ha difeso la prima posizione con unghie e denti, è stato penalizzato con due long lap penalty per il taglio della curva nove. Il secondo di questi non è stato fatto dallo spagnolo, per cui ha ricevuto tre secondi di penalità chiudendo la gara in quattordicesima posizione. Il #96 ora è terzo della classifica generale a diciassette punti da Masiá.

Victoria Ortega Cabrera