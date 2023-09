La prima qualifica storica della Moto3 in India si conclude con la pole di Jaume Masia, alle sue spalle Matteo Bertelle – per la prima volta in prima fila – e Ayumu Sasaki a completare la prima fila per la gara di domani.

Q1 INDIA: ONCU RECORD, HOLGADO NON PASSA

La prima sessione di qualifica ci ha regalato tantissime emozioni e colpi scena: Deniz Oncu ha registrato il record assoluto su questa pista in 1:59.070, riuscendo a mettere tra se e il resto del gruppo un abisso; Daniel Holgado fino all’ultimo era riuscito a centrare l’accesso in Q2, ma poco dopo la fine del Q1 la direzione gara ha annullato il giro per aver pizzicato il verde – track limits – durante il suo giro. Altro pilota protagonista dei track limits è stato Tatsuki Suzuki, a cui è stato cancellato il crono subito dopo il termine della sessione.

Nonostante Deniz Oncu partirà ultimo per la gara di domani, ha deciso di mostrare tutto il suo talento cercando giro dopo giro il miglior tempo del tracciato. Guardando i risultati finali, questo comportamento di Oncu non ha giovato al nostro italiano Filippo Farioli, classificatosi quinto a seguito della cancellazione del tempo a Daniel Holgado. A salire insieme ad Oncu sono stati Ryusei Yamanaka, Scott Ogden e Kaito Toba.

Al termine del Q1, la pista è stata inondata da un forte diluvio che non ha permesso ai piloti di poter scendere in pista per la seconda sessione. La direzione gara ha, quindi, ritardato l’inizio della sessione.

Q2 INDIA: MASIA STAMPA IL MIGLIOR TEMPO, BERTELLE PRIMA FILA

Alle 11:05 italiane le qualifiche di Moto3 sono riprese, con la pista che presentava condizioni di bagnato ma non estremo. I piloti sono subito riusciti ad adattarsi alle condizioni e ai nuovi punti di riferimento – frenata, accelerazione – del tracciato indiano.

Jaume Masia ha conquistato la prima pole position del circuito indiano, con il tempo di 2:09.336 si è assicurato la prima posizione in vista della gara di domani. Matteo Bertelle super in seconda posizione, per la prima volta in stagione l’italiano partirà in prima fila. Ayumu Sasaki fa terzo con la sua Husqvarna e va così a mettere molta pressione al leader del mondiale Holgado.

Hanno seguito in classifica Ogden in quarta piazza, super Toba in quinta dopo il rientro fortuito in Q2. Diogo Morerira si è piazzato sesto di fronte a Stefano Nepa che ha agguantato nel finale la settima posizione. Furusato, Veijer e Salvador hanno chiuso la Top10. Riccardo Rossi completa la lista degli italiani in Q2 con il quattordicesimo tempo.

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE DELLA MOTO3

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Ayumu Sasaki: “Non ho voluto correre troppi rischi, non volevo fare errori, farmi male sarebbe stata la cosa peggiore. Buon ritmo e la moto si è comportata bene, ringrazio il team e vediamo domani“.

Matteo Bertelle: “Sono emozionato, la pista etra molto scivolosa ma il team ha fatto un buon lavoro. Sono contento di partire in prima fila domani e vediamo come sarà la gara“.

Jaume Masia: “Sono felice per la pole. Mi aspettavo un buon risultato prima delle qualifiche, visto la moto e il team abbiamo trovato un ottimo setup per il bagnato. Inutile pensare al campionato, devo fare bene la prima curva. Aspettiamo domani, ringrazio il team e la mia famiglia che mi sta guardando da casa“.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli