A Silverstone va in scena l’incredibile rimonta di David Alonso, che vince la prima gara in Moto3 recuperando dall’ultima posizione in griglia. Il colombiano di casa Aspar regola Ayumu Sasaki e Daniel Holgado nell’ultimo, infuocato giro del Gran Premio di Gran Bretagna. Gara da dimenticare per Masia, caduto all’inizio del terzo giro mentre occupava la prima posizione.

IL PRIMO E SPETTACOLARE ACUTO DI ALONSO

La prima vittoria della carriera nel Motomondiale non poteva arrivare in maniera più spettacolare per David Alonso, scattato dall’ultima casella e risalito fino ai vertici della classifica. Il 17enne colombiano (nato a Madrid) non ha lasciato spazio agli avversari, acquisendo il comando della corsa nel giro finale, quando Alonso ha superato Sasaki e Holgado nel bel mezzo dell’Hangar Straight. Nelle ultime quattro curva nessuno è riuscito ad avere la meglio sul giovane pilota Aspar, che ha così festeggiato il primo successo in Moto3. Recentemente, l’ultima volta in cui un pilota ha rimontato dal fondo della classifica risale al GP di Doha 2021, quando Pedro Acosta ha artigliato la prima vittoria della carriera scattando dalla Pit Lane.

MASIA CADE, HOLGADO GONGOLA

Come anticipato, a condividere il podio con Alonso troviamo Ayumu Sasaki – al quinto podio consecutivo – e Daniel Holgado, che approfitta della giornata storta di Jaume Masia per allungare nella classifica pilota. Lo spagnolo di Leopard Racing, infatti, ha perso la grande chance di centrare la seconda vittoria consecutiva a causa della caduta del terzo giro, quando Masia, da leader della corsa, ha perso l’anteriore nell’Arena (curva 4). Ripartendo, Jaume ha spinto per provare a tornare nella zona punti, fermandosi però al diciottesimo posto.

Tornando alla classifica di fine gara, Iván Ortolá porta il Team MTA al quarto posto, precedendo David Muñoz e Diogo Moreira. Ottavo José Antonio Rueda, seguito da Colon Veijer veloce ma mancato nel momento decisivo a causa di una piccola sbavatura. Decima posizione per Romano Fenati, giunto davanti ad un deluso Deniz Öncü, in lotta per il successo prima di finire largo alla Stowe nel corso dell’ultimo giro. Completano la zona punti Stefano nepa, Riccardo Rossi, Kaito Toba e Ryusei Yamanaka.

MOTO3 | GP GRAN BRETAGNA | RISULTATI UFFICIALI

Matteo Pittaccio

