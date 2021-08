Moto3 | GP Gran Bretagna 2021: Fenati di nuovo in Pole, Acosta e Garcia indietro

Il fine settimana fin qui perfetto di Romano Fenati prosegue con la conquista della Pole Position nella Q2 del GP di Gran Bretagna. Per il pilota del Max Racing Team si tratta della 6^ Pole in carriera e della seconda consecutiva in stagione, tra l’altro nella pista in cui era già partito davanti nel 2017. Non è stato un risultato così scontato siccome Fenati si è tenuto un solo tentativo nel finale dopo essersi scrollato di dosso i piloti a caccia della scia. Ciò nonostante la velocità dell’ascolano è stata quella giusta per continuare nel dominio del weekend britannico.

In 2^ posizione, beffato all’ultimo, Gabriel Rodrigo. L’argentino scatterà direttamente alle spalle di Fenati con l’obiettivo di conquistare finalmente la prima vittoria in carriera. Tanta Italia in prima fila visto l’incredibile risultato di Riccardo Rossi, 3^ al termine della Q2. Subito dietro troviamo un altro azzurro, Andrea Migno, 4° in sella alla Honda Snipers e seguito a ruota dal rientrante Niccolò Antonelli. Il classe ’96 di Cattolica sembra aver recuperato del tutto dall’infortunio dell’Austria, sebbene l’esame più importante sarà il GP di domani. Dietro ad Antonelli si è posizionato Filip Salac, seguito a ruota da Jeremy Alcoba, Dennis Foggia, Deniz Oncu e Jaume Masia, ultimo dei primi dieci.

11° posto in griglia per il rookie Izan Guevara, posizionatosi di fronte a Stefano Nepa e Tatsuki Suzuki. Carlos Tatay, 15°, ha preceduto un deluso John McPhee, sottotono nel risultato così come Darryn Binder, proprio dietro allo scozzese. I portacolori SRT hanno cercato di seguire Fenati, così come i piloti SIC58, senza tuttavia concretizzare nulla di buono nei 15′ di Q2. Lorenzo Fellon per stare dietro a Fenati è caduto in curva 17, poco prima di lanciarsi, mentre tra le scivolate citiamo anche Ayumu Sasaki, caduto alla Stowe.

Qualifica da dimenticare per Pedro Acosta e Sergio Garcia, entrambi bloccati nella Q1. Pedro Acosta non ha mai avuto il ritmo per ambire almeno al 4° posto mentre Sergio Garcia è finito a terra in curva 3. Lo spagnolo di Aspar è tornato coraggiosamente in pista riuscendo a non partire ultimo e strappando un 24° posto che lo mette direttamente alle spalle di Acosta in griglia. Nella stessa sessione è avvenuta una incomprensione tra Kaito Toba e Yuki Kunii, entrambi finiti a terra tra Brooklands e Luffield. L’episodio è sotto investigazione, dunque aspettiamoci provvedimenti per la gara di domani.

MOTO3 | GP GRAN BRETAGNA 2021 | RISULTATI UFFICIALI

Matteo Pittaccio