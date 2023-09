Moto3 | GP Giappone, qualifiche: Masia imbattibile, terza Pole di fila

Nelle Qualifiche della Moto3 a Motegi Jaume Masia mette a segno la terza Pole Position consecutiva, battendo Deniz Öncü ed un ottimo Matteo Bertelle. Sesto Daniel Holgado, leader del Mondiale a pari punti con Masia, subito dietro alla coppia Angeluss MTA composta da Stefano Nepa e Iván Ortolá. Con David Alonso decimo tutti i pretendenti al titolo partiranno nella Top10. Visita al centro medico per Riccardo Rossi, caduto violentemente in curva 9.

TRIS DI POLE PER MASIA

Jaume Masia non si ferma più e dopo le Pole Position conquistate tra Misano e India arriva anche la partenza dal palo nel Gran Premio del Giappone, classe Moto3. Il tempo di 1:56.331 permette allo spagnolo di Leopard Racing di avere pista libera in partenza, per altro vantando cinque posizioni di vantaggio su Daniel Holgado, pilota con cui condivide la vetta della classifica piloti. Per Masia si tratta della terza Pole consecutiva, la quinta stagionale e la nona in carriera.

QUALIFICHE OTTIME PER BERTELLE E NEPA

A poco più di due decimi dal tempo di Masia troviamo Deniz Öncü, uno dei sei piloti in lotta per il titolo, seguito a pochi passi dalla Honda Snipers di un fantastico Matteo Bertelle, che sembra dare seguito alle ottime prestazioni viste in India. Ottima il bilancio dei colori italiani al termine delle qualifiche: oltre a Bertelle, infatti, segnaliamo il quarto posto di Stefano Nepa, staccato di quattro centesimi dalla prima fila e seguito dal compagno di squadra Iván Ortolá, che scatterà di fronte a Holgado.

MOTO3 | GP GIAPPONE 2023: RISULTATI QUALIFICHE

The in-form rider starts on pole position! 🚀 But his championship challengers are close behind! ⚔️#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/8fChZW14YX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 30, 2023

VEIJER, MOREIRA E KELSO PENALIZZATI, BRUTTO HIGH-SIDE PER ROSSI

Sessione discreta per Husqvarna Intact GP, al settimo posto con Colin Veijer ed all’ottavo con Ayumu Sasaki, seguito da David Muñoz e David Alonso, rientrato in Top10 nell’ultimo attacco al tempo disponibile. In realtà, i risultati della Q2 non rispecchiano la griglia di partenza, poiché Veijer dovrà scontare tre posizioni di penalità per aver staccato la mano sinistra dal semi-manubrio nel corso delle FP3. La stessa sanzione colpirà Diogo Moreira e Joel Kelso, rispettivamente undicesimo e quindicesimo a fine qualifica.

Turno dal sapore amaro per Tatsuki Suzuki e soprattutto Riccardo Rossi: il primo non è andato oltre il diciassettesimo posto, mentre il secondo è stato catapultato in aria dalla propria Honda in uscita dalla curva 9, dovendo avviarsi verso il centro medico per verificare lo stato di salute.

MOTO3 | GP GIAPPONE 2023: GRIGLIA DI PARTENZA

Matteo Pittaccio

