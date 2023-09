Il GP di Catalogna della Moto3 prosegue con le qualifiche, che vedono la pole position di un idolo di casa. In realtà, Ivan Ortolà viene da Valencia, ma per i fan iberici fa lo stesso. L’alfiere Angeluss MTA partirà al palo nella gara di domani precedendo con un distacco importante il leader del mondiale Daniel Holgado. Per i piloti italiani, il bilancio è in parte positivo.

Moto3, GP di Catalogna: il film delle qualifiche

Holgado parte, a sorpresa, dalla Q1, al termine di un venerdì così così. Allo spagnolo di Tech3 serve poco per guadagnare la prima posizione, con un solo set di gomme nuove. Joel Kelso, Taiyo Furusato e Scott Hodgen gli fanno compagnia, spendendo però due coperture nuove in più. Diogo Moreira e David Munoz replicano la tattica di Holgado, ma vengono eliminati. Per entrambi si prospetta una gara in salita.

Il primo run della Q2 è appannaggio di Jaume Masia, in una parte del turno in cui dominano il traffico ed i giri abortiti. Tutti i rider aspettano gli ultimi tre minuti prima di scendere in pista per il secondo run. Colin Veijer gioca d’anticipo per avere un giro pulito, ma si becca il traffico dei rivali che si stanno lanciando. In questa fase, tra confusione e “congestione”, vale il traino giusto. Ed è così che Ortola batte tutti, siglando un 1’48″205. Deniz Oncu e Joel Kelso lo accompagnano in prima fila. Holgado scatterà domani dall’undicesima posizione.

That's the third maiden pole position in the last four races! 🙌@IvanOrtola48 will lead them down to Turn 1 tomorrow! 🚦#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/GtJNPQ2JJP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 2, 2023

Bilancio in chiaroscuro per i piloti italiani

La buona notizia delle qualifiche del GP di Catalogna Moto3 è che tutti i piloti italiani sono direttamente in Q2. Tuttavia, il risultato finale fa sorridere solo in parte la pattuglia azzurra. Matteo Bertelle è in forma questo weekend, come dimostra il terzo tempo nella combinata delle libere. Il padovano di casa Snipers partirà dalla quinta casella, in seconda fila. Stefano Nepa sulla sua KTM MTA è ottavo, Riccardo Rossi è decimo. Romano Fenati non brilla in 15esima posizione, mentre Filippo Farioli chiude il gruppo nostrano in 17esima piazza.

Appuntamento a domani, con la gara della Moto3 che scatterà alle 11.

