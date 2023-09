In Moto3 il rookie David Alonso è riuscito a ottenere una splendida vittoria a Catalunya, sorpassando David Munoz e contemporaneamente resistendo dall’esterno all’attacco di Jaume Masia all’ultima curva.

Per Alonso è la seconda vittoria, per Rueda il primo podio

David Alonso continua a dimostrare il suo enorme talento, sbocciato in quel di Silverstone nel Mondiale ma già fatto vedere in Red Bull Rookies Cup nel 2020 e in European Talent Cup 2019, quando vinse incredibilmente i due campionati. Alle spalle del colombiano termina Jaume Masia, seguito da Deniz Oncu, penalizzato di 6 secondi e quindi dodicesimo al traguardo per aver fatto cadere David Munoz in uscita dell’ultima curva. Termina sul podio, quindi, il suo compagno di squadra e campione della Red Bull Rookies Cup 2021, Josè Antonio Rueda, al primo podio in carriera.

Nepa e Rossi terminano quinto e sesto, cade Holgado

Quarto posto per Ayumu Sasaki, seguito da Stefano Nepa, il migliore degli italiani, che completa la top 5. Poi i piloti del team SIC58, Riccardo Rossi e Kaito Toba. Completano la top 10 Tatsuki Suzuki, Ryusei Yamanaka e il poleman Ivan Ortolà. Undicesimo Matteo Bertelle. A punti, staccati dal gruppo di testa, anche Xavier Artigas, Taiyo Furusato e Romano Fenati, in quindicesima posizione.

Da segnalare la caduta, avvenuta all’ultimo giro, del leader del campionato Daniel Holgado. Un brutto errore che riapre definitivamente la lotta al titolo mondiale, soprattutto per piloti come Masia o lo stesso Alonso che, a causa dei numerosi errori o di risultati deludenti, sembravano ormai fuori dai giochi alla vigilia del weekend,

David Alonso prevails in a turbulent Battle of Barcelona! ⚔️#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/rpslZ7277l — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 3, 2023

Daniel Holgado vede ridursi il suo vantaggio, sceso a 13 punti da Ayumu Sasaki. Vicini anche Jaume Masia a – 32, Deniz Oncu a -33 e Ivan Ortolà a -37. Da non escludere, visto il livello di competitività raggiunto, pure David Alonso. Attualmente il colombiano si trova, infatti, a -46 da Holgado.

Francesco Sauta