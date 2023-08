Prima pole position in carriera per quanto riguarda la Moto3 per Collin Veijer, il migliore sulle colline della Stiria. Il pilota del Liqui Moly Husqvarna Intact GP ha preceduto il leader del Mondiale Holgado e l’altra KTM di Deniz Oncu.

Colin davanti a tutti per la prima volta

Dopo la crescita messa in mostra a partire dalla gara del Sachsenring, oggi Veijer è riuscito per la prima volta a far segnare la pole position in Moto3. Il tempo di 1:41.486 gli consentirà così domani di scattare davanti a tutti; le chances di ottenere un ottimo risultato per il pilota dei Paesi Bassi del team Husqvarna ci sono tutte.

Insieme a lui in prima fila scatteranno due KTM. In ordine di tempi, la prima sarà quella di Daniel Holgado, che ha fatto registrare un tempo di soli 57 millesimi più lento del rivale davanti a lui. Terzo, invece, scatterà Deniz Oncu, che ha sfruttato bene gli errori e i tanti tempi cancellati dei rivali.

Dietro i primi tre scatterà Jaume Masia, fermatosi a due decimi dal poleman e sotto investigazione per un episodio nei minuti finali avvenuto con Stefano Nepa, quando i due stavano lottando per avere pista libera. Dietro di lui la seconda KTM del team Ajo con Rueda, che potrà cercare di attaccare i primi nelle fasi iniziali della gara di domani.

Rossi primo degli italiani

Scatterà in sesta posizione Riccardo Rossi, il primo degli italiani in questa giornata di Moto3 non particolarmente brillante per i nostri colori. Il pilota del SIC 58 Squadra Corse chiuderà quindi la seconda fila, davanti a David Alonso, autore di un errore nelle battute finali delle qualifiche di oggi.

Appena fuori dalla top ten, alle spalle di Munoz, ha chiuso Stefano Nepa, proprio davanti a Tatsuki Suzuki del team Leopard. Giornata negativa per il team Rivacold Snipers, con Fenati 14° e Bertelle 16°. Romano, tra l’altro, si è fermato durante la sessione per un problema tecnico alla sua moto.

Qui i risultati completi. Appuntamento alle 11 di domani, quando Collin Veijer dovrà difendere a tutti i costi la prima pole position di un pilota olandese in Moto3.

Nicola Saglia