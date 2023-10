Deniz Öncü vince la bagnatissima gara di Moto3 a Phillip Island grazie ad gran sorpasso all’ultimo giro su Sasaki. Ai piedi del podio Kelso, il pilota di casa del team CF Moto. Dopo il GP Australiano, Sasaki è a meno quattro dal leader mondiale Jaume Masia, oggi ottavo.

IN UNA GARA DI VENTO E PIOGGIA, ÖNCÜ DI UN ALTRO LIVELLO

Che il maltempo sarebbe stato il protagonista di questa gara era scritto nelle previsioni. Eppure Deniz Öncü ha impressionato dimostrando tutto il suo talento tra pioggia, vento e freddo, fattori che hanno reso la gara complicata per i piloti di Moto3. Con un sorpasso all’ultimo giro, il pilota della KTM Ajo si è aggiudicato la vittoria del GP Australiano davanti a Sasaki ed il pilota di casa Joel Kelso, fresco di contratto con BOE Motorsport per il 2024.

La gara è stata ricca di colpi di scena, tra cui la caduta di David Alonso alla curva 4 durante il secondo giro. Rientrato a 18 giri dal termine, l’alfiere Aspar si è posizionato in fondo alla classifica. Adrián Fernández si è imposto al giro due su Ayumu Sasaki, restando in testa alla corsa fino alla sua inaspettata caduta a soli sei giri dalla fine. La scivolata dopo il tornante MG ha quindi fornito la leadership al pilota giapponese, diventato momentaneamente leader del mondiale.

Sogno, però, infranto nell’ultimo giro a causa di Öncü: un sorpasso da cardiopalma nel settore finale dell’ultimo giro su Sasaki ha permesso al pilota turco di vincere una gara complicatissima per via della tanta acqua presente in pista. Sasaki, dunque, si è dovuto accontentare del secondo posto – in gara e nel mondiale – appena davanti al pilota di casa Joel Kelso, finalmente a podio.

PRE-GARA DI COLPI DI SCENA

Prima dell’inizio della gara, alcuni piloti sono stati protagonisti di cadute durante il giro di schieramento. Tra questi un Daniel Holgado tornato in griglia di partenza sanguinante: i meccanici del team Tech3 hanno riaggiustato la moto in tempi record, permettendogli di prendere parte alla gara. Anche il vincitore dello scorso round, Diogo Moreira, è caduto durante il giro di schieramento. Solidarietà nei box tra meccanici di vari team, che hanno aiutato i colleghi del MT Helmets ad aggiustare la moto di Moreira. Alla fine il pilota brasiliano è partito, ma si è ritirato dalla gara per un dolore al braccio destro.

TRA I PRIMI DIECI ANCHE DUE PILOTI ITALIANI

Varie le cadute susseguitesi durante la gara di Moto3, complice la pioggia sempre più persistente ed il vento più forte in alcune curve. Nonostante sia finito sulla ghiaia a sei giri dalla fine, il “Pitito” Fernández ha chiuso la gara in quinta posizione. A seguire una buona performance di Riccardo Rossi – sesto – e Matteo Bertelle che chiude in nona posizione, dopo una buona qualifica del sabato australiano. Il leader del mondiale Jaume Masia si è trovato a doversi accontentare dell’ottava posizione, che gli permette di mantenere la leadership del mondiale.

MOTO3 | GP AUSTRALIA 2023: RISULTATI GARA

Claudia Barchiesi



