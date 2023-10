Pole position del GP d’Australia Moto3 per Ayumu Sasaki con il tempo di 1:36:539. Il pilota del Liqui Moly Husqvarna Intact GP ha preceduto l’australiano del CF Moto Kelso e Stefano Nepa, che ha siglato un grandioso terzo posto. Il GP della classe leggera domani alle 01:00 italiane.

Con un cielo abbastanza nuvoloso parte la Q1 della Moto3 in Australia. Molti sono i piloti sanzionati, tra cui Xavi Artigas che dovrà partire ultimo in griglia di partenza. A sorpresa ritroviamo in questa sessione Daniel Holgado – terzo nella classifica generale – e Ivan Ortola. I due guadagnano l’accesso al Q2, con il pilota dell’Angeluss MTA Racing Team che rientra nei primi quattro posti all’ultimo crono disponibile. Accedono al Q2 anche Farioli e Yamanaka.

Sopresa in positivo per Vincent Perez, sostituto di una Ana Carrasco infortunata, e Adrian Fernandez, al posto di Suzuki già dalla scorso GP, qualificatisi entrambi direttamente per la Q2. Dopo aver comandato le prove del venerdì, David Muñoz si accontenta di un quindicesimo posto e nella gara dovrà effettuare un doppio Long Lap Penalty.

Ayumu Sasaki sigla il primo tempo sin da subito, aiutandosi a vicenda con il compagno di squadra Colin per migliorare i loro tempi a suon di scie. Quindi, con il tempo di 1:36:539, si aggiudica la sua quinta pole del 2023. Molto bene anche Kelso, autore di una buona qualifica nel GP di casa, con un secondo posto a un decimo dal pilota giapponese.

Prima fila anche per Nepa, con il pilota italiano del team Angeluss MTA Racing Team che sigla il terzo tempo nell’ultimo giro disponibile, a poco più di due decimi da Sasaki. Sorprendente il quinto posto di Bertelle, capace di artigliare uno tra i suoi migliori piazzamenti in griglia di partenza. Farioli e Rossi, invece, restano più indietro, rispettivamente sedicesimo e diciottesimo.

Deludono gli altri pretendenti alla vittoria del campionato, che rimangono indietro nella griglia di partenza della gara di domenica (ndr. Anticipata all’1:00 orario italiano). David Alonso scatterà dall’ottava posizione, tra l’altro protagonista di una caduta durante la qualifica. Il leader del mondiale Jaume Masia partirà dalla tredicesima casella: durante l’ultimo tempo utile, è passato per la pit lane per liberarsi degli altri piloti ma ha calcolato male i tempi, perdendo l’opportunità di siglare un tempo migliore. Daniel Holgado, qualificatosi per il Q2, sigla invece l’undicesimo tempo, obbligandosi ad una gara di rimonta.

Il GP d’Australia prosegue domani per la Moto 3, con la gara anticipata di un’ora rispetto l’ orario previsto causa previsioni meteo avverse. Inoltre, è previsto un warm-up che si svolgerà alle 23:20 orario italiano. La gara della classe leggera partirà quindi all’1:00 del mattino ora italiana.

🚨 UPDATED SUNDAY SCHEDULE 🚨

We're going to try and out-race the weather! The forecast is better in the morning so tomorrow's action will take place one hour earlier ⏰

The #Moto2 and #Moto3 classes will also have a warm-up session 👇#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/od8UZ7ycwQ

