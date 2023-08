A seguito di una conferenza stampa speciale, è arrivato l’annuncio: Triumph Motorcycles rimane fornitore esclusivo di motori per la Moto2 fino al 2029. La Casa britannica ha sottoscritto un nuovo accordo che la legherà alla classe intermedia per altre cinque stagioni, dal 2025 al 2029.

Con il rinnovo della partnership, Triumph arriverà a celebrare dieci anni come fornitore unico di motori per il Campionato del Mondo FIM Moto2. Un traguardo importante, che consentirà ai piloti – e ai team – di contare sul motore “765 triple” che ha battuto ogni record.

L’azienda ha annunciato anche un importante lavoro di sviluppo sulla scatola del cambio per migliorare ancor di più le prestazioni e la capacità del motore; questa nuova versione debutterà a partire dal 2025. In attesa di ciò, Triumph ha già messo in campo alcuni miglioramenti, mentre altri – riguardanti la sezione delle marce – sono in fase di test da parte degli ingegneri per poter essere introdotti già a partire dal 2024.

Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph Motorcycles, ha commentato con orgoglio e soddisfazione il rinnovo della partnership: “La Moto2 continua a essere un contesto eccellente per mostrare le prestazioni e la capacità dei nostri motori ‘765 triple’. I nostri ingegneri hanno sfruttato tutte le occasioni per migliorare le prestazioni del motore, dalla velocità, alla potenza e la coppia motore fino ai giri al minuto e alla pressione dei cilindri. Questo ci ha permesso di offrire dei miglioramenti in ogni stagione, con tempi di gara più veloci, velocità massime più alte e tempi sul giro sempre più veloci, con più vincitori e gare più combattute”.

Sargent ha poi parlato anche dei prossimi sviluppi su cui sta lavorando Triumph in vista delle prossime stagioni: “La nuova scatola di cambi da competizione segnerà una grande differenza nei risultati che i piloti possono conseguire in pista in Moto2. Ma, ancor prima, il nostro team di ingegneri sta provando e sviluppando dei miglioramenti nella selezione delle marce, provando delle parti dopo l’impiego nei GP di Moto2 in questa stagione”.

Infine, sul questo nuovo accordo è intervenuto anche Carlos Ezpeleta, Chief Sporting Officer di Dorna Sports, soddisfatto di quanto finora dalla Casa britannica: “I primi cinque anni del nostro rapporto con Triumph sono davvero di grande successo, con grandi gare e piloti che firmano dei nuovi record in Moto2 e con un’affidabilità impressionante dall’inizio. Il nostro desiderio è che questa partnership aiuti a definire quel passo tra la Moto3 e la MotoGP, e credo che Trumph ce l’abbia fatta. Siamo molto contenti di come si stia sviluppando questo rapporto, con maggiore innovazione e sviluppo all’orizzonte e desideriamo vivere insieme altre cinque appassionanti stagioni“.

