Quello del 2024 è uno dei mercati più movimentati degli ultimi anni in tutte e tre le classi, tra volti nuovi e cambi pilota. Proviamo quindi a fare chiarezza su tutto quello che sappiamo fino ad adesso del mercato piloti Moto2.

UNA MOTO2 SENZA IL TEAM PONS

Una delle notizie più inaspettate è stata l’annuncio dell’addio dal 2024 dello storico Team di Sito Pons, dopo più di 40 anni nel mondiale. Al suo posto, il team MT Helmets – MSI, la squadra spagnola di proprietà di Teo Martín è presente in Moto3 con Diogo Moreira e Syarifuddin Azman e con questa mossa intende ampliare la sua presenza nel Motomondiale e servire come trampolino di lancio per i piloti verso la MotoGP. I portacolori per la stagione di esordio saranno Sergio García e Ai Ogura. Lo spagnolo, attualmente tra le file del Team Pons Wegow Los40, continuerà con il suo apprendistato nella categoria intermedia, mentre Ogura concluderà un viaggio di tre anni con l’Idemitsu Honda Team Asia per cercare di tornare al livello del 2022, dove era riuscito a lottare per il titolo mondiale.

CHI FARÀ IL SALTO IN MOTO2?

Diversi sono i debutti di alto livello nella categoria intermedia. Iniziando dallo spagnolo Jaume Masiá che farà il salto dalla Moto3 con il Pertamina Mandalika SAG con contratto fino al 2025 insieme al già pilota Bo Bendsneyder. Anche Diogo Moreira, giovane promessa del motociclismo brasiliano, cambierà categoria l’anno prossimo sbarcando nell’Italtrans Racing Team al fianco di Dennis Foggia. Il pilota turco Deniz Öncü continuerà il suo promettente percorso insieme Red Bull KTM Ajo facendo il salto in Moto2 dal 2024. Al suo fianco, l’italiano Celestino Vietti che lascia il suo posto nel Team Fantic Motor. Quest’ultimo ha confermato Aron Canet che è quindi riuscito a trovare una sella dopo l’annuncio dell’addio del Team di Sito Pons.

CHI RIMANE E CHI CAMBIA?

Fermín Aldeguer aveva già iniziato l’anno con la sella assicurata per il 2024, continuerà quindi con la Boscoscuro del Team Speed Up Racing. Per quanto riguarda il Team Fieten Olie Racing GP, ha rinnovato i suoi due piloti, Zonta Van Den Goorbergh e Barry Baltus, per la prossima stagione. Inoltre, Rory Skinner seguirà il suo percorso insieme all’American Racing, team che vedrà anche il ritorno tra le sue file di Joe Roberts.

La formazione del GASGAS Aspar Team rimane intatta con Izan Guevara insieme a Jake Dixon. Un altro dei team di punta, ELF Marc VDS Racing, ha riconfermato Tony Arbolino mentre Sam Lowes andrà in Superbike. Il pilota britannico abbraccia un nuovo progetto insieme al Team Marc VDS sbarcando nelle derivate di serie in sella a una Ducati. Al posto di Lowes, arriverà Filip Salac che lascia il team QJ Motor Gresini Racing per lasciare spazio allo spagnolo Albert Arenas.

