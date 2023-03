Falsa partenza nella sua carriera di Moto2 per Izan Guevara. Il campione in carica della Moto3 salterà sia il Gran Premio del Portogallo che il successivo Gran Premio di Argentina. Per il giovane pilota di GASGAS Aspar Team ha la sindrome compartimentale cronica ad un braccio e una lesione al legamento triangolare del braccio destro.

ECCO SPIEGATO L’INIZIO A RILENTO

I primi test sulla Kalex Moto2 per Izan Guevara sono stati disastrosi, viste le premesse. Il 18enne di Palma di Maiorca non si è mai schiodato dalla 28^ (e penultima, ndr) posizione in occasione dei tre giorni di test sul tracciato di Portimão. Guevara nella prima giornata si è preso addirittura 4 secondi da Arón Canet, per poi arrivare a 2.6″ da Pedro Acosta nel corso dell’ultima giornata. Come riporta il comunicato di GASGAS Aspar Team, a seguito del suo debutto in Moto2 Izan Guevara si è sottoposto a degli esami che hanno rivelato gli infortuni. Il giovanissimo spagnolo si opererà in settimana per velocizzare al massimo il processo di recupero fisico. Questo non dà alcuna certezza sulle prestazioni sottotono del #28, ma sicuramente può spiegare il motivo di queste prestazioni così deludenti. Guevara ha letteralmente dominato la scorsa stagione di Moto3, vincendo 7 gare e portandosi a casa ulteriori 7 podi. Le aspettative per il campione del CEV Moto3 2020 erano alte per il suo debutto nella classe di mezzo, ma per vedere la bontà dello spagnolo dovremmo aspettare ancora qualche tempo.

SARÀ JORDI TORRES IL SOSTITUTO

A sostituire Guevara sia a Portimão che a Termas de Río Hondo ci sarà una vecchia conoscenza del GASGAS Aspar Team. Stiamo parlando del due volte vincitore della Coppa del Mondo MotoE Jordi Torres. Lo spagnolo, passato quest’anno al Openbank Aspar Team nella categoria elettrica, ha corso ben 54 Gran Premi tra il 2011 e il 2014 nella classe di mezzo con la squadra di Jorge Martínez.

Il due volte campione della MotoE ha dichiarato: “Spero che Izan Guevara recuperi in fretta dal proprio infortunio. È un peccato che dopo la grande stagione dello scorso anno in Moto3 cominci l’anno così, però l’importante è che torni più forte di prima. Dal mio canto, sono grato a GASGAS Aspar Team per la opportunità che mi ha dato, tornare in una categoria che ho lasciato nel 2014 proprio con questa squadra. Tutto è cambiato in questi 10 anni, prenderò queste due gare come allenamento per il mondiale MotoE. Voglio imparare qualcosa dai miei rivali, anche se saranno ad un livello molto più alto: darò il massimo”.

Valentino Aggio

