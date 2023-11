Fermín Aldeguer chiude alla grande la stagione Moto2 vincendo il GP di Valencia. Il 18enne di Boscoscuro domina anche l’ultima gara stagionale, conquistando il 4° successo consecutivo ed il terzo posto aritmetico nella classifica piloti. Sul podio anche Arón Canet e Alonso López.

ALDEGUER DA RECORD: 4ª VITTORIA CONSECUTIVA E 3° NEL MONDIALE

Il quarto successo di Fermín Aldeguer è arrivato in maniera perentoria. Il classe 2005 si è preso la testa della corsa nel corso del primo giro, imponendo poi un ritmo sensazionale. Ci ha provato Arón Canet a regalare l’ultimo successo a Pons Racing nel Motomondiale, ma il ritmo di Aldeguer era semplicemente troppo veloce. Sono quindi quattro le vittorie consecutive per il #54, che gli valgono anche la medaglia di bronzo nel campionato mondiale. Visto il 6° posto di Jake Dixon, Aldeguer è riuscito nella rimonta ai danni dell’inglese. Il #54 ha chiuso con 212 punti all’attivo, 8 in più rispetto al pilota di Dover.

Fermín Aldeguer ha anche eguagliato un record in Moto2 al GP di Valencia: il pilota Boscoscuro è il primo pilota a vincere quattro gare consecutive da Toni Elías nella stagione 2010. L’iridato di quell’anno, allora con Gresini Racing, vinse a Sachsenring, Brno, Indianapolis e Misano. Un record che non sono riusciti a battere i vari Marc Márquez, Johann Zarco, Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martín e Pedro Acosta.

ALONSO LÓPEZ CHIUDE IL PODIO BOSCOSCURO ALL’ULTIMA CURVA

In terza posizione in Moto2 al GP di Valencia c’è la seconda Boscoscuro di Alonso López. Il #21 ha avuto il suo bel da fare per salire sul gradino più basso del podio, visto l’ottima resistenza di Marcos Ramírez. Il pilota American Racing ha venduto cara la pelle, recuperando negli ultimi giri e tentando l’attacco all’ultima curva su López. Purtroppo per il #42, la volata non gli ha sorriso. Somkiat Chantra (5°) precede Jake Dixon, con Sam Lowes che saluta il Motomondiale con la 7ª posizione. La coppia di Italtrans Racing arriva in parata: Joe Roberts saluta la squadra italiana con un 8° posto davanti al compagno Dennis Foggia. Albert Arenas è 10°, solo 12° Pedro Acosta e addirittura 16° Tony Arbolino.

CHE SPAVENTO PER SERGIO GARCÍA

Il primo giro della Moto2 al GP di Valencia è stato spaventoso. In curva 4, la prima a destra del circuito Ricardo Tormo, Sergio García ha scatenato la carambola. Il rookie di Pons Racing ha tentato un attacco ai danni di Celestino Vietti, venendo così disarcionato dalla sua Kalex. García, caduto, è stato investito dall’ex compagno di box Izan Guevara: il pilota GASGAS, incolpevolmente, è passato sulla schiena del connazionale. Fortunatamente l’accaduto non ha lasciato grossi danni a García, inquadrato mentre si è rialzato. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per dei controlli.

MOTO2 | GP VALENCIA: I RISULTATI DELLA GARA

Valentino Aggio

