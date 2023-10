Le qualifiche del GP della Thailandia classe Moto2 sono un derby spagnolo tra Pedro Acosta e Fermin Aldeguer. Alla fine la spunta il pilota SpeedUp, ma Pedro è comunque soddisfatto. Il leader del mondiale è davanti a Tony Arbolino, suo primo rivale per il titolo. Il numero 37 ha la possibilità di chiudere la lotta iridata già qui a Buriram. Bene l’idolo di casa Somkiat Chantra, in seconda fila.

Moto2 | GP Thailandia: la cronaca delle qualifiche

Una caduta nelle FP3 ed un time attack non eccezionale obbligano Tony Arbolino a passare per la Q1. Il lombardo supera lo scoglio con il secondo tempo, nonostante il traffico che rende difficile fare un giro pulito. Ne sa qualcosa Manuel Gonzalez, che proprio per questo perde l’occasione per un posto nella top 4. Il madrileno si ritrova davanti Barry Baltus e Darryn Binder al momento sbagliato. Un errore nell’ultimo giro utile mette fuori gioco Ai Ogura. Oltre a Tony, passano in Q2 Sam Lowes, Filip Salac ed un ritrovato Izan Guevara. Il campione del mondo Moto3 è autore di una delle sue migliori performance nella categoria intermedia.

Proprio Salac inaugura la Q2, ma nel modo sbagliato. Il ceco cade al primo giro veloce, causando l’unica bandiera gialla della sessione. Acosta inizia un bel duello a distanza con Fermin Aldeguer per la pole position, raggiungendo ben presto il 35 basso. Il derby di Murcia va a favore dell’alfiere SpeedUp, che firma un impressionante 1’35″371, nonostante perda l’anteriore alla prima curva. Acosta deve accontentarsi del secondo posto, ma non importa: è sempre una prima fila, ed è davanti ad Arbolino.

Arbolino insegue ancora

Arbolino conclude le qualifiche di Buriram con l’ottavo tempo, che corrisponde alla terza fila. Il pilota MarcVDS è l’unico che può impedire ad Acosta di conquistare il titolo già qui a Buriram. Arenas, sfruttando la scia di Acosta e dell’idolo locale Somkiat Chantra, centra la prima fila. Somkiat, che qui sfoggia una livrea celebrativa, scatterà domani dalla quinta posizione. Jake Dixon è nono, Sam Lowes 14esimo.

Concludiamo il nostro resoconto delle qualifiche del GP della Thailandia Moto2 con una panoramica degli altri italiani. Dennis Foggia accede direttamente in Q2 ma non fa meglio del sedicesimo posto. Quattro piazzamenti più avanti troviamo Celestino Vietti, ancora non al 100% fisicamente. Alberto Surra e Mattia Casadei continuano il loro apprendistato in Moto2, con il primo che chiude la penultima fila, ed il secondo che apre l’ultima. L’appuntamento con la Moto2 è per la gara di domani, che inizierà quando in Italia saranno le 7.15.

Riccardo Trullo