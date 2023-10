Sotto il sole di Buriram, in Moto2 a trionfare è un imprendibile Fermín Aldeguer, che vince in solitaria davanti a Pedro Acosta e Somkiat Chantra. Quarto Tony Arbolino, che tiene ancora aperto il Mondiale.

ALDEGUER IMPRENDIBILE, FESTA RIMANDATA PER ACOSTA

Una vittoria che era nell’aria e che è finalmente arrivata: Fermín Aldeguer vince e convince nel GP di Thailandia, dominando dall’inizio alla fine e confermandosi in grande forma dopo la pole position di ieri. Per il diciottenne spagnolo si tratta del primo trionfo nel Motomondiale, che arriva al termine di una gara di Moto2 gestista in maniera perfetta.

Come detto, sul gradino d’onore troviamo Pedro Acosta, che chiude al secondo posto alle spalle del connazionale. Un GP in controllo per il tiburon spagnolo, che non ha forzato troppo il ritmo per evitare rischi inutili. Terza piazza per l’idolo di casa Somkiat Chantra, che torna nuovamente sul podio dopo la vittoria in Giappone.

Quarto posto per Tony Arbolino, che tiene così aperto il Mondiale e rimanda la festa di Acosta, ora a +65 in classifica generale. Scattato dall’ottava casella, l’alfiere del team Elf Marc VDS ha avuto un buono spunto in partenza, ma ha poi faticato a trovare il ritmo, perdendo terreno dal gruppo di testa e, di conseguenza, ogni possibile speranza di andare a podio.

Chiude la top5 Ai Ogura, che precede il quintetto tutto spagnolo formato da Marcos Ramirez, Albert Arenas, Alonso Lopez, Izan Guevara e Manuel Gonzalez. Undicesimo Aron Canet, penalizzato con un doppio long lap penalty per partenza anticipata; dodicesimo Dennis Foggia, che recupera quattro posizioni rispetto alla griglia di partenza.

Infine, da segnalare le numerose cadute: Alberto Surra, Taiga Hada, Joe Roberts, Sergio Garcia, Zonta VD Goorbergh, Lukas Tulovic e Jake Dixon, che centra in pieno un incolpevole Celestino Vietti, poi caduto anche lui poche curve dopo.

MOTO2 | I RISULTATI DELLA GARA

Giorgia Guarnieri

