Quinto successo stagionale per Pedro Acosta, vincitore del GP di San Marino nella classe Moto2. Grande prova di forza da parte del pilota spagnolo, scattato dalla seconda casella in griglia e bravo a scavalcare Celestino Vietti-Ramus in partenza. Da quel momento il leader della corsa non ha più mollato la prima posizione, con l’italiano che finché ha potuto ha provato a tenere il passo.

ACOSTA INARRESTABILE

Nessuno è riuscito a fermare la corsa di Acosta al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dopo la pole position conquistata ieri, Vietti ha provato a tenere testa allo spagnolo riuscendo a mantenersi entro il secondo di distacco fino a 8 giri dalla fine. Un errore ha fatto ingolosire il piemontese che a sua volta ha però commesso due errori che hanno messo fine alle sue speranze di vittoria.

Da questo momento il poi Acosta ha allungato ancor di più arrivando a chiudere la gara sotto la bandiera a scacchi con oltre 6 secondi di vantaggio sul secondo. A Vietti, oltre al secondo posto, anche il giro più veloce in gara, nuovo record di categoria in 1:36.176.

Sul podio anche Alonso Lopez, terzo sulla pista in cui ha vinto la sua prima gara in Moto2 lo scorso anno. Lo spagnolo dopo pochi giri ha perso il ritmo dei primi rimanendo alle spalle di Arón Canet, caduto poi dopo 8 giri di corsa. Il pilota SpeedUp è riuscito a mantenere il podio nei confronti del rimontante Tony Arbolino.

Il portacolori del team Marc VDS, scattato dalla nona casella, è riuscito a risalire fino ai piedi del podio, non riuscendo tuttavia a chiudere gli ultimi metri con il suo predecessore. Un weekend comunque in crescendo per lui nonostante il dominio di Acosta.

Quinto classificato Ai Ogura davanti al compagno di squadra Somkiat Chantra. Settimo Manuel Gonzalez, evidentemente in difficoltà nel finale, quando è stato sopravanzato da diversi avversari.

PASINI IN TOP 10

A seguire Joe Roberts, davanti a Filip Salac ed un ottimo Mattia Pasini, bravo a centrare la top ten dopo la spettacolare qualifica di ieri che lo ha visto centrare la quinta casella in griglia.

Undicesimo Sergio Garcia, seguito da Jake Dixon, Bo Bendsneyder, Marcos Ramirez e Barry Baltus, ultimo dei piloti a prendere punti. Diciassettesimo Alberto Surra, caduto invece Dennis Foggia. Altri ritirati eccellenti Sam Lowes mentre era in sesta posizione e Fermin Aldeguer, mai a suo agio questo weekend.

Grazie a questa vittoria Acosta si porta a 211 punti in classifica piloti, allungando su Tony Arbolino, che resiste a quota 177 punti.

Carlo Luciani