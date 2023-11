Joe Roberts, tre anni dopo la prima pole position nel Motomondiale, tornerà a partire dalla prima casella in Moto2 al GP del Qatar. Il pilota statunitense beffa di soli 7 millesimi Celestino Vietti, portandosi così a casa anche il record della pista. Arón Canet chiude la prima fila a soli 28 millesimi da Roberts.

JOE ROBERTS BEFFA UN CELESTINO VIETTI IN GRANDE SPOLVERO

È un grandissimo Joe Roberts a conquistare la pole position in Moto2 al GP del Qatar. Il pilota statunitense è sempre andato forte sul circuito di Lusail, tant’è che proprio nel deserto ha conquistato la prima pole position in carriera. All’epoca, nel 2020, Roberts era un pilota American Racing, squadra nella quale tornerà per la prossima stagione. L’americano ha fatto stampare un fenomenale 1:57.305, nuovo record del tracciato. Il tempo è stato poi inattaccabile nell’ultimo tentativo a causa della bandiera rossa provocata da Álex Escrig. Il pilota Forward Team ha rotto il motore, con conseguente bloccaggio della ruota posteriore: partirà 15° (+1.041).

Onore a Celestino Vietti, 2° in griglia per la gara di domani a soli 7 millesimi da Roberts. Il pilota Fantic Racing è parso il pilota più in forma in Moto2 al GP del Qatar: il piemontese ha distrutto il record della pista sia in Q1 che nella prima metà di Q2. In terza posizione Arón Canet, distante solo 28 millesimi dalla pole position e quindi chiamato ad una grande gara domani.

ALDEGUER È 4°, PEDRO ACOSTA SOLO 7°

Al centro del mercato MotoGP, Fermín Aldeguer ha continuato il suo grande momento di forma anche in Moto2 al GP del Qatar. Lo spagnolo di Speed Up ha dominato il Venerdì di Lusail, salvo poi non essere troppo incisivo nel Q2. Nulla di irrecuperabile per quello che si vocifera essere il nuovo pilota Mooney VR46 Racing Team: Aldeguer è 4° a 127 millesimi dalla pole position. I due britannici Sam Lowes e Jake Dixon concludono la seconda fila, rispettivamente al 5° e 6° posto.

Una terza fila interamente spagnola in Moto2 al GP del Qatar. Pedro Acosta, fresco campione del Mondo di categoria a Sepang, è 7°. Ad accompagnarlo in terza fila i due connazionali Marcos Ramírez e Manuel González. Alonso López chiude la top 10, ma con l’amaro in bocca: il secondo pilota Boscoscuro stava migliorando sensibilmente, ma non ha potuto transitare sul traguardo a causa della bandiera rossa. Tony Arbolino partirà dalla 11ª casella dello schieramento.

MOTO2 | GP QATAR: I RISULTATI DELLE QUALIFICHE

Valentino Aggio

