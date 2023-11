Nel penultimo round stagionale di Moto2 svoltosi in Qatar, a trionfare è un imprendibile Fermín Aldeguer, che vince in recupero davanti a Manu González e Aron Canet. Gli italiani chiudono in sesta piazza con Vietti e in decima con Arbolino, mentre un Pedro Acosta affaticato termina in ottava posizione.

ALDEGUER INCREDIBILE, TERZA VITTORIA DI FILA

E’ la notte di Fermín Aldeguer nel circuito di Lusail: il più veloce del venerdì di libere si conferma vincitore del GP del Qatar, rimontando e consolidandosi in prima posizione già al giro numero 8. Il 18enne spagnolo si erà già dimostrato rapido nella giornata di libere del venerdì, non riuscendo però a centrare la pole nella giornata di sabato. Nella gara odierna, dopo una partenza non buona il pilota di Murcia ha rimontato e si è portato in prima posizione, vincendo la sua terza gara di fila in Moto2 e la quarta di quest’anno. Con le voci di mercato che si fanno sempre più insistenti sul suo passaggio in MotoGP nel team Mooney VR46, Aldeguer si mostra in forma e pronto ad essere protagonista anche nella prossima stagione.

Sul gradino d’onore troviamo Manuel González, che chiude al secondo posto alle spalle del connazionale. Un GP in rimonta per lo spagnolo, protagonista anche di una volata con Canet, conservando la seconda posizione per 9 millesimi. Manu sale finalmente sul podio del campionato Moto2 nel giorno del compleanno del direttore del team Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp “Gelete” Nieto.

NON BRILLANO ACOSTA E ARBOLINO

Terza piazza per Aron Canet, che chiude il terzetto del podio tutto spagnolo. Buona gara per il pilota valenciano, inizialmente in testa fino al sorpasso di Aldeguer e protagonista di un finale in volata con González, perdendo il secondo posto per pochi millesimi.

Quarto posto per Ai Ogura, che si posiziona davanti a Jake Dixon, che chiude nella top 5 della gara di Moto2. Da menzionare Celestino Vietti, che chiude in sesta posizione dopo essere scattato in seconda posizione dalla griglia di partenza.

Il neo campione del mondo Pedro Acosta chiude in ottava piazza, con un weekend non brillante a causa dei problemi di salute che gli hanno impedito di essere al cento per cento della forma. Da menzionare il poleman Joe Roberts, che chiude soltanto in undicesima posizione alle spalle di Tony Arbolino.

MOTO2 | I RISULTATI DELLA GARA