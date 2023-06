Ad Assen la domenica di gare continua a regalare spettacolo anche in Moto2. A trionfare è uno straripante Jake Dixon, alla sua prima vittoria nella categoria, seguito da Ai Ogura e Pedro Acosta. Quest’ultimo, in particolare, è al centro di una polemica per non aver scontato correttamente il long lap penalty inflittogli (anche se la Direzione Gara non gli ha comminato ulteriori penalità). Solo settimo Tony Arbolino, in evidente difficoltà per tutta la durata della gara.

LA PRIMA SINFONIA DI DIXON, ACOSTA AL CENTRO DELLE POLEMICHE

Un trionfo tanto atteso che finalmente è arrivato: Jake Dixon trova la sua consacrazione in Moto2 nella ‘Cattedrale’ del Motomondiale. Il britannico sale così sul gradino più alto del podio dopo una gara a tratti complicata, non priva di errori, ma portata a casa con merito. Alle sue spalle troviamo Ai Ogura, bravo a tenere la testa alla corsa per diversi giri e a provare la fuga, ma impotente contro il ritorno di un arrembante Dixon, che lo supera con autorità a poche tornate dal termine.

Come detto, sul gradino più basso del podio sale Pedro Acosta, al centro delle polemiche nell’immediato post-gara. Andiamo con ordine: allo spagnolo del team RedBull Ajo è stato inflitto un long lap penalty (come da regolamento) per aver non aver rispettato i track limits della pista in più di un’occasione. Nel momento in cui ha scontato la penalità, Acosta sembrerebbe aver oltrepassato la riga bianca con entrambe le ruote, fatto che lo costringerebbe a dover ripetere il long lap. Così non è stato, con la Direzione Gara che ha definito “corretta” l’esecuzione della penalità da parte del pilota iberico, non senza polemiche tra gli altri team e addetti ai lavori. Un tema, quello dell’applicazione soggettiva delle regole, che sicuramente terrà sicuramente banco nei prossimi giorni.

ARRETRATI ARBOLINO E VIETTI, MALE FOGGIA

Chiude al settimo posto Tony Arbolino, apparso in difficoltà durante tutto il weekend. Una sofferenza che si è vista anche in gara, con l’alfiere del team Marc Elf VDS che ha faticato soprattutto nel T3 e nel T4. Tony arriva alla pausa estiva ancora da leader del Mondiale, ma vede il suo vantaggio su Acosta assottigliarsi visibilmente (-8 punti).

Arretrato anche Celestino Vietti, ancora alle prese con i postumi della brutta caduta di ieri, che chiude al decimo posto a oltre dieci secondi dal vincitore. Più indietro ancora Dennis Foggia, solamente diciannovesimo.

Infine, da segnalare le numerose cadute: Filip Salac, Borja Gomez, Alex Escrig, Izan Guevara, Sean Dylan Kelly e Somkiat Chantra.

MOTO2 | I RISULTATI DELLA GARA

Giorgia Guarnieri

