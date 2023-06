Sarà Aron Canet a partire dalla pole position nel Gran Premio d’Italia della Moto2. Il pilota spagnolo del team Pons domani scatterà davanti a tutti grazie a un 1.50.796 e partirà affiancato da Acosta e Lowes. Il poleman è stato anche protagonista di una caduta in uscita dalla Borgo San Lorenzo per la quale è stato portato via in barella: cosciente, è stato portato al centro medico per valutazioni come comunicato dalla MotoGP sui suoi profili social.

A big one for Aron Canet at T3 💥 He's still on provisional pole but it looks like his qualifying is over ⚠️#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/QJkAues5xF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 10, 2023

ACOSTA IN PRIMA FILA, ARBOLINO INSEGUE

In ottica Mondiale, Pedro Acosta scatterà secondo dopo aver chiuso la qualifica con un distacco di 159 millesimi dal tempo di Canet. Lo spagnolo partirà da una posizione privilegiata per provare a recuperare terreno in classifica. La prima fila è poi completata da Sam Lowes, terzo a 3 millesimi da Acosta. Seconda fila formata da Roberts, Salac e Dixon. Top-10 completata da Celestino Vietti con la Fantic, dalle due Boscoscuro di Aldeguer e Lopez e da Tony Arbolino. Il pilota di Garbagnate Milanese partirà in 4^ fila dopo essere stato incapace di migliorare il suo 1.51.245 che lo pone a quasi mezzo secondo da Canet.

INDIETRO GLI ALTRI ITALIANI

18° posto per Mattia Pasini, che al Mugello disputa la sua wildcard con RW Racing GP: il Paso ha chiuso a 1”4 da Canet con un 1.52.237. Nelle retrovie, tra gli altri, fuori in Q1 Foggia (che partirà 21°), Guevara (che scatterà 24°) e Dalla Porta, che nella prima delle tre apparizioni previste con Forward sarà penultimo.

Domani alle 12.20 il via della gara: Arbolino dovrà provare a recuperare per difendere i 25 punti in classifica di vantaggio su Acosta (99 punti a 74).

Mattia Fundarò