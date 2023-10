Nelle qualifiche di Moto2 a Mandalika, è stato Aron Canet ad ottenere la pole position, in una sessione tiratissima, in cui i primi 5 sono chiusi in 71 millesimi.

Canet davanti a Gonzalez per 3 millesimi, quarto Pedro Acosta

Manuel Gonzalez ha perso la possibilità di ottenere la sua prima pole position nel Motomondiale per solo 3 millesimi in favore di Aron Canet, autore di un giro davvero veloce. Ha chiuso la prima fila Filip Salac, staccato di 19 millesimi da Aron. Fuori dalla prima fila, al quarto posto, il leader del campionato Pedro Acosta, a 43 millesimi dalla testa della classifica. Chiude la top 5 Fermin Aldeguer, a 71 millesimi da Canet.

Arbolino cade e termina solo decimo

Sesto posto per il vincitore del GP del Giappone, Somkiat Chantra, seguito da Jake Dixon. A chiudere la top 10 Sam Lowes, Zonta van den Goorbergh e Tony Arbolino. Il pilota di Garbagnate non è mai stato velocissimo nel weekend ma si è complicato la qualifica cadendo a metà sessione, non riuscendo a riportare la sua moto al box e quindi a ripartire. Questa non è che l’ennesima difficoltà per Tony che, da un po’ di tempo, non sembra più il pilota che aveva fatto sognare la conquista del Mondiale nella prima parte di stagione.

Undicesimo Joe Roberts, seguito dal rookie Sergio Garcia e dal compagno di squadra Bo Bendsneyder. Seguono Albert Arenas e Jeremy Alcoba, poi Dennis Foggia in sedicesima posizione. Chiudono i qualificati al Q2 Marcos Ramirez e Alonso Lopez, in difficoltà per tutto il weekend indonesiano.

Diciannovesimo e fuori in Q1 Ai Ogura, che ancora fatica a trovare la costanza della scorsa stagione. Ventiduesimo Alberto Surra, dopo l’ottimo weekend nell’Europeo ad Aragon. Venticinquesimo Lorenzo Baldassarri, ritornato in Moto2 come sostituto dell’infortunato Celestino Vietti. Trentesimo, e quindi ultimo, il campione del mondo MotoE Mattia Casadei, ancora alle prese con l’adattamento alla categoria.

A sizzling hot and close #Moto2 qualifying session in Mandalika as less than a second covers the Top 18! 🔥 Aron Canet takes pole ahead of @18ManuGonzalez and @FilipSalac12! 🔝#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/JIQ9BgwB6R — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 14, 2023

Appuntamento per domani mattina alle 7:20 italiane, quando la Moto2 scatterà con Aron Canet in pole position.

Francesco Sauta