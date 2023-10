A Mandalika la Moto2 non perde occasione per regalare spettacolo. Nel GP d’Indonesia trionfare è il solito Pedro Acosta, che vince in solitaria davanti ad Aron Canet e Fermin Aldeguer. Solo sesto Tony Arbolino, apparso in difficoltà nel finale.

SEMPRE ACOSTA DAVANTI, MA CHE LOTTA DIETRO!

Un dominio che non sembra destinato a interrompersi: Pedro Acosta vince e convince anche a Mandalika al termine di una gara di Moto2 gestita in maniera perfetta. Partito dalla quarta posizione, Acosta si porta in fretta al comando della corsa e ci rimane fino alla fine, tagliando il traguardo con oltre due secondi di vantaggio sugli inseguitori.

Come detto, alle spalle del tiburon spagnolo troviamo Aron Canet e Fermin Aldeguer, rispettivamente secondo e terzo a oltre 2″ e 4″ dal vincitore. Per diversi giri, inoltre, la bagarre per il podio ha visto tra i protagonisti anche Jake Dixon e Manuel Gonzalez, che hanno poi chiuso la gara rispettivamente in quarta e quinta posizione a oltre 9″ da Acosta. Ci ha provato anche Tony Arbolino: scattato dalla decima posizione, l’alfiere del team ELF Marc VDS ha provato a stare con il gruppo di testa, ma nel finale è apparso in netta difficolta e nulla ha potuto contro i rivali. Ennesimo brutto colpo per Tony, sempre più lontano in classifica da Acosta, che vede allontanarsi definitivamente il sogno del titolo mondiale Moto2.

Settima piazza per Somkiat Chantra, che precede Sergio Garcia e Joe Roberts. Chiude la top10 Sam Lowes, decimo a oltre 19″ dal trionfatore. Undicesimo Dennis Foggia, che recupera ben cinque posizioni rispetto alla griglia di partenza; ventitreesimo Lorenzo Baldassarri, ventiquattresimo Mattia Casadei. Infine, da segnalare le numerose cadute: Alberto Surra, Filip Salac, Kohta Nozane, Zonta VD Goorbergh e Barry Baltus, tutti ritirati nel corso della gara.

MOTO2 | I RISULTATI DELLA GARA

Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MOTOGP | GP INDONESIA, SPRINT: VITTORIA E SORPASSO IN CAMPIONATO PER JORGE MARTÍN, BAGNAIA 8°