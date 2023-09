Per la Moto2 è stata una qualifica molto difficile, viste le condizioni di bagnato venutesi a creare a seguito della pioggia. Una condizione che ha favorito il britannico Jake Dixon, che è riuscito a strappare la pole position al leader del mondiale Pedro Acosta, incredibilmente veloce anche in queste condizioni.

Sergio Garcia a completare la prima fila, settimo Tony Arbolino

Il terzo posto, alle spalle di Dixon e Acosta, l’ha conquistato il pilota rivelazione di questa stagione Sergio Garcia, in grande spolvero fin dal Q1. Alle sue spalle Zonta van den Goordergh e Darryn Binder, anche loro passati dalla tagliola del Q1. Sesto posto per Alonso Lopez, davanti a Tony Arbolino settimo. Dal pilota di Garbagnate ci si aspettava di più, considerando l’ottimo feeling che ha sempre mostrato sul bagnato.

Alle spalle di Arbolino si piazzano Joe Roberts e Somkiat Chantra, decimo Celestino Vietti. Poi Marcos Ramirez e Sam Lowes, con Barry Baltus, Jeremy Alcoba e Ai Ogura a comporre la quinta fila. Poi Manuel Gonzalez e Filip Salac, con quest’ultimo deludente considerata la sua fama di specialista del bagnato. Diciottesimo Dennis Foggia, non così a suo agio su pista umida.

Gli esclusi dal Q2

Partirà in ventesima posizione Aron Canet, che non è riuscito a passare in Q2 per pochi centesimi. Stessa sorte toccata a Fermin Aldeguer, che partirà proprio alle spalle del pilota Pons. Ventinovesimo Alberto Surra. Non ha preso parte alla qualifica Lukas Tulovic a causa di una brutta caduta nella terza sessione di prove, che gli ha provocato la frattura di una clavicola.

Attenzione ai nuovi orari, vista l’interruzione della Q2 di Moto3 per pioggia. La sprint della MotoGP andrà in scena alle 13:08, di cui potrete seguire il commento LIVE attraverso i canali social di LiveGP. Per la Moto2, l’appuntamento è domani alle 10:20. Riuscirà Jake Dixon a vincere avvicinandosi ad Arbolino in classifica generale?

