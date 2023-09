Sesta vittoria stagionale per un intoccabile Pedro Acosta, dominatore della Moto2 al GP d’India. Lo spagnolo non sorride troppo in ottica campionato, dato che Tony Arbolino è 2° e ancora in lotta per quanto riguarda il mondiale. Sul terzo gradino del podio c’è Joe Roberts, uscito vittorioso dalla battaglia con Sergio García.

GARA INTERROTTA DA UNA BANDIERA ROSSA

La gara di Moto2 al GP d’India, appena partita, è stata prontamente interrotta. Alla prima curva del primo giro, un tentativo di sorpasso piuttosto ottimista da parte di Jeremy Alcoba ha provocato una bandiera rossa. Il pilota Gresini Racing, troppo all’interno, ha frenato sullo sporco provocando una carambola che ha coinvolto altri quattro piloti. Celestino Vietti, Marcos Ramírez, Taiga Hada e Somkiat Chantra sono coloro finiti a terra, fortunatamente senza conseguenze. La Direzione Gara ha interrotto la gara, esponendo la bandiera rossa e diminuendo la distanza di gara da 18 a 12 giri. Alcoba, ritenuto colpevole dell’incidente, ha ricevuto un Long Lap Penalty alla ripartenza.

PEDRO ACOSTA SPAVENTOSO A BUDDH: È +39!

Una buona (seconda) partenza ha permesso a Pedro Acosta di vincere la seconda gara consecutiva in Moto2 al GP d’India. Il pilota Red Bull KTM Ajo, partito dalla prima fila, è riuscito a superare nelle prime curve il connazionale Sergio García. Questo gli ha permesso di prendere i metri necessari per godersi un vantaggio confortevole per tutta la durata della gara. Acosta ha comunque dimostrato un ritmo incredibile, vincendo la corsa ed aumentando il proprio vantaggio in classifica a 39 punti su Tony Arbolino.

ARBOLINO TORNA SUL PODIO DOPO CINQUE GARE, ROBERTS 3°

La Moto2 al GP d’India vede il ritorno di Tony Arbolino sul podio iridato. Il pilota Marc VDS Racing Team è stato protagonista di due ottime partenze dalla terza fila. Arbolino ha avuto qualche difficoltà di troppo nel passare Sergio García, cosa che invece è riuscita più facilmente a Acosta. Dopo il sorpasso sul rookie di Pons Racing, il milanese non è comunque riuscito a pareggiare il ritmo del rivale di classifica. Il 2° posto di Arbolino rappresenta il primo podio del milanese dopo ben cinque gare: il #14 non arrivava tra i primi tre dal Gran Premio di Germania al Sachsenring.

Primo podio stagionale per Joe Roberts, che torna a far gioire il team Italtrans. Lo statunitense ha recuperato Sergio García negli ultimi giri di corsa, dando vita ad un bel duello. Roberts ha passato lo spagnolo all’ultimo giro nonostante un sospetto passaggio sul verde. In quinta posizione c’è Manuel González, davanti ad un ottimo Zonta Van De Goorbergh. Darryn Binder, Barry Baltus, Marcos Ramírez e Filip Salač chiudono la top 10.

GARA A ELIMINAZIONE: LÓPEZ E CANET FANNO STRIKE

Uno spagnolo ha vinto in Moto2 al GP d’India, mentre altri tre hanno commesso delle manovre piuttosto rivedibili. Oltre a Jeremy Alcoba, Arón Canet ha centrato sia Sam Lowes che Ai Ogura nel primo giro. Stesso discorso per Alonso López, protagonista nel contatto con Jake Dixon mentre si trovavano nelle posizioni di vertice. Lo spagnolo di Boscoscuro, già protagonista di due partenze al limite, ha incrociato l’inglese di Aspar, provocando la caduta di entrambi.

MOTO2 | GP INDIA: I RISULTATI NELLA GARA

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTO2 | GP INDIA, QUALIFICHE: JAKE DIXON FA LA POLE SUL BAGNATO