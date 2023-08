Fermin Aldeguer conquista la sua prima vittoria nel Mondiale e consegna a Boscoscuro il primo successo in Moto2 dall’Australia dello scorso anno. A podio Canet e Acosta, male Arbolino che perde la vetta del Mondiale a vantaggio di Acosta.

Dopo un lungo inseguimento, Fermin Aldeguer ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in Moto2: a Silverstone, lo spagnolo di Boscoscuro domina nella parte finale del GP e spegne sul nascere le speranze di Canet e Acosta, a podio con lui.

PRIMO GIRO CAOTICO

Primo giro decisamente movimentato e caratterizzato da un incidente innescato, in curva 3, da Borja Gomez (Fantic). Lo spagnolo, andato largo in uscita di curva 2, è andato sull’erba e ha perso il controllo della moto che è andata a terminare la sua corsa sulla coda del gruppo che stava percorrendo curva 3. Coinvolti, oltre a Gomez, Skinner, Hada e Foggia. Alla fine dello stesso giro, cade all’ultima curva Jake Dixon, toccato da Darryn Binder (penalizzato con un long lap). Su Dixon, curiosamente la direzione gara lo aveva arretrato dall’11^ alla 15^ posizione per track limits, essendo caduto e andato sul verde alla chiusura del suo giro veloce in qualifica.

CANET PENALIZZATO IN RITARDO

Al secondo giro, in curva 3, Canet passa Aldeguer proprio mentre c’è bandiera gialla per il giro precedente. Ci vorrà metà gara prima che la direzione gara dia a Canet l’avviso di arretrare di una posizione, mentre lo spagnolo è in lotta con Acosta per la seconda posizione. In quel momento, al comando c’è già Aldeguer, che in due giri recupera 1”5 sul pilota di Pons prima di passarlo e scappare via. Rivedibili i tempi della decisione della direzione gara, visto che la bandiera gialla era segnalata in quel tratto con i commissari che stavano togliendo le moto.

ALDEGUER TRIONFA IN SOLITARIA, MALE ARBOLINO

Negli ultimi 7 giri Aldeguer resiste senza patemi al comando e trionfa con oltre 2” di vantaggio su Canet, alla fine secondo, e con 4″ su Acosta. Chiudono la top-5 Joe Roberts e Manu Gonzalez. Male invece Tony Arbolino, mai capace di poter attaccare per posizioni migliori trovandosi in difficoltà sin dall’inizio. L’italiano termina fine 10° a 13” da Aldeguer. Arbolino chiude dietro anche a Baltus, Lowes e alle due Honda Team Asia di Ogura e Chantra. Risultato che ha grossi risvolti anche in ottica Mondiale: Arbolino, infatti, perde la leadership del Mondiale, ora in mano ad Acosta per due punti (156 vs 154). 12° posto finale per Celestino Vietti.

Prossimo appuntamento tra 2 settimane in Austria. Nelle precedenti edizioni, Acosta vinse nel 2021 in Moto3 la gara valida come GP di Stiria e chiuse 4° sia nel 2021 (il GP d’Austria) sia nel 2022 in Moto2. Gara invece meno favorevole per Arbolino: per l’italiano due podi – il 2° posto del 2019 in Moto3 dietro Fenati e il 2° posto di Stiria 2020 – in otto gare disputate.

Mattia Fundarò