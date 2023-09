Al termine delle qualifiche, il GP del Giappone della Moto2 sorride ai colori asiatici. Il thailandese Somkiat Chantra è il poleman di Motegi, con tanto di record della pista. Accanto a lui, in prima fila, si piazza l’idolo di casa, Ai Ogura. Pedro Acosta si accontenta della quarta posizione, ma è nettamente davanti a Tony Arbolino. Il lombardo scatterà nella gara di domani dalla quinta fila.

Moto2, GP Giappone: la cronaca delle qualifiche

Non mancano le sorprese in Q1. Jake Dixon ed Alonso Lopez sono costretti a passare dalla prima sessione, dopo delle prove libere complicate. Lo spagnolo del team SpeedUp non ha vita facile nemmeno in questa fase, tra lo spegnimento della moto al semaforo verde ed un cambio di gomma in corso d’opera. Alla fine è il più veloce, e guadagna il passaggio in Q2. Dixon, Darryn Binder e Zonta Van Den Goorbergh sono a loro volta qualificati.

La Q2 vede Chantra dominare la scena. Con 1′ 49″ 898, il thailandese firma il nuovo record della pista, che apparteneva a Johann Zarco. Il Team Asia elabora una buona strategia, con Somkiat che dona la scia ad Ogura, e viceversa. Il giapponese conquista la seconda fila sulla pista di casa. Dixon centra il terzo tempo, superando il leader del mondiale, Pedro Acosta. Il numero 37 parte domani dalla quarta posizione, aprendo la seconda fila. Per lo spagnolo è una buona notizia, considerando che il rivale Arbolino è in affanno

Tony Arbolino in difficoltà come gli altri italiani

Come spesso è capitato nelle qualifiche quest’anno, Arbolino non trova le condizioni giuste per un buon risultato. Dopo una lunga progressione, il pilota di Garbagnate è solo 13esimo, valevole per la quinta fila in griglia. Si prospetta una gara in salita per lui.

Gli altri italiani non vanno tanto meglio. Dennis Foggia termina la sessione con il 16esimo tempo, raccogliendo esperienza e qualche buona sensazione. Alberto Surra è 28esimo, alla sua prima volta a Motegi in sella alla Moto2. Prima volta anche per Mattia Casadei, che sale sulla Kalex del team Fantic. Il campione della MotoE cade subito in Q1, ed è ultimo. Celestino Vietti è assente per la frattura rimediata in India. Il suo sostituto è Borja Gomez, che a sua volta ha ceduto la sua moto a Casadei.

Dopo le qualifiche, il GP del Giappone della Moto2 riprende domani, quando in Italia saranno le 6 del mattino.

Riccardo Trullo