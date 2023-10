La gara della Moto2 del GP del Giappone è un monologo di Somkiat Chantra. Il thailandese, autore della pole position, comanda dall’inizio alla fine, centrando il secondo trionfo in carriera. Ai Ogura finisce secondo, per la gioia del Team Asia, che conquista una doppietta a casa della Honda. Pedro Acosta guadagna altri punti su Tony Arbolino, autore di un’altra prestazione poco esaltante.

Moto2, GP Giappone: la cronaca della gara

Dalla seconda fila, Acosta tenta la staccata del secolo, ma arriva lungo alla prima curva. Si ritrova in settima posizione ed impiega cinque giri per tornare in zona podio. Una volta giunto in terza posizione, tenta l’inseguimento ad Ai Ogura, il quale a sua volta prova a riprendere Chantra. Ma le rimonte non vanno a buon fine. Somkiat imprime alla corsa un ritmo indiavolato e non commette errori. Acosta, dal canto suo, può lasciare il Giappone soddisfatto. I suoi avversari in campionato sono tutti dietro ed il sogno del mondiale nella classe di mezzo è sempre più vicino.

Jake Dixon accarezza il podio per tutto il tempo, ma alla fine deve accontentarsi della quarta posizione. Filip Salac torna in top five dopo tanto tempo, mentre delude il team SpeedUp. Alonso Lopez deve scontare due Long Lap Penalty e da una potenziale top ten passa all’undicesimo posto. Fermin Aldeguer finisce lungo ed è 22°. Ma se c’è qualcuno che può dirsi deluso è Tony Arbolino.

Arbolino, altro weekend difficile

Per il lombardo, il GP del Giappone della Moto2 è un’altra gara difficile. Partito 12°, al via recupera una sola posizione e lì rimane. Con 50 punti di distacco da Pedro Acosta la lotta per il titolo mondiale è sempre più in salita. Non va meglio agli altri piloti italiani, a cominciare da Dennis Foggia. Il romano di Italtrans è in zona punti, ma al nono giro perde l’anteriore e va per terra. Alberto Surra è 20°, Mattia Casadei ultimo. Per il campione della MotoE, l’approccio alla Moto2 non è affatto una passeggiata.

Riccardo Trullo