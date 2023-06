Moto2 | GP Germania, qualifiche: Pedro Acosta vola al Sachsenring

Al Sachsenring Pedro Acosta ed il team KTM Ajo battono tutti nelle qualifiche del Gran Premio di Germania, classe Moto2. Lo spagnolo precede il rivale e leader del campionato Tony Arbolino, davanti a Jake Dixon per soli tre centesimi. La prima fila rispecchia esattamente l’ordine di arrivo del GP d’Italia.

Nella seconda e decisiva sessione di qualifica della Moto2 al Sachsenring è Pedro Acosta a registrare il miglior tempo, fermando il cronometro sull’1:23.858 dopo aver subito la cancellazione di un tempo per aver violato i limiti della pista alla penultima curva. Il campione del mondo Moto3 2021 è, inoltre, l’unico a scendere sotto il muro dell’1:23, staccando Tony Arbolino di quasi tre decimi. L’italiano si accontenta della seconda posizione, casella dalla quale inizierà il GP della domenica con l’obiettivo di preservare la leadership nel mondiale della classe di mezzo. Alle spalle di Acosta e Arbolino, identificati come i due squali della Moto2, si posiziona Jake Dixon, staccato di soli trentuno millesimi dal secondo posto. Come scritto in apertura, la prima fila della Moto2 in Germania copia e incolla il podio dell’ultimo evento corso, il Gran Premio d’Italia.

E così come accaduto al Mugello, il quarto posto porta il nome di Aron Canet, passato dal Q1 e di poco più veloce rispetto ad Alonso Lopez, Sam Lowes, Somkiat Chantra (arrivato dalla prima sessione) e Fermin Aldeguer, che raccolgono le posizioni dalla quarta all’ottava in meno di un decimo. Leggermente più staccato Albert Arenas, nono dinanzi a Sergio Garcia e Celestino Vietti. In scia all’italiano Manuel Gonzalez, mentre tredicesimo è Filip Salač, caduto nel corso del turno all’altezza di curva uno.

La classifica del secondo turno di qualifiche della Moto2 si chiude con Barry Baltus, il migliore della Q1 ma solo quattordicesimo nella Q2, Bo Bendsneyder, Joe Roberts, Jeremy Alcoba e, infine, Sean Dylan Kelly, distaccato di un secondo e sei dalla vetta.

MOTO2 | GP GERMANIA | RISULTATI QUALIFICHE

Matteo Pittaccio

Leggi anche: MOTO3 | GP GERMANIA, QUALIFICHE: POLE MOSTRUOSA DI SASAKI