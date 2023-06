Sul tracciato del Sachenring vince la gara della Moto2 Pedro Acosta. Il “Tiburón” de Mazarròn domina la corsa e sta davanti a Tony Arbolino e Jake Dixon di GasGas Aspar. Mondiale apertissimo con Acosta che si riporta a sole 15 lunghezze da Arbolino.

LA GARA: IL DOMINIO DI ACOSTA

Scatta dalla pole Pedro Acosta, davanti a Tony Arbolino e Jake Dixon. Si parte e subito c’è un’incidente che vede coinvolti Bo Bendsneyder di SAG Racing Team e l’ex MotoGP Darryn Binder. La dinamica è chiara Jeremy Alcoba colpisce l’olandese numero 64 che centra il sudafricano. Incidente sotto investigazione e che porta al numero 52 di Gresini un Long Lap Penalty per guida irresponsabile.

Per quanto riguarda la competizione lo spunto migliore lo ha avuto Arbolino che sta davanti ad Acosta fino alla curva 12, la “Queckemberg“, quando lo spagnolo di Aki Ajo lo supera e scappa via a furia di giri veloci, distruggendo il record della pista. Lotta anche per il podio tra Aron Canet, Jake Dixon e Alonso Lopez, una lotta che premia Canet di Pons HP 40.

Una gara ricca di cadute. Al sesto giro cade il tedesco compagno di squadra di Binder in Intact GP, Lukas Tulovic. Al settimo invece proprio Canet che era in zona podio. Italiani che, escludendo Vietti in sesta posizione e lo stesso Arbolino, non sono in zona punti. Battaglia interessante per il quarto posto con Somkiat Chantra, thailandese di Honda Team Asia, tra i principali protagonisti, ma senza dimenticarci di Alonso Lopez, di Celestino Vietti Ramus, di Manuel Gonzalez e del compagno di Arbolino Sam Lowes.

17 giri dalla fine, è questo il momento in cui si infrange la corsa del campione del mondo Moto3 in carica Izan Guevara che rischia di rimanere fuori dalla Moto2 per l’anno prossimo. Purtroppo ritiro per il campione del mondo Moto3 2019 Lorenzo Dalla Porta, che corre come sostituto di Escrig con Forward Racing. Bella lotta a sette giri dalla fine per l’ottavo posto tra Fermin Aldeguer, Albert Arenas e Celestino Vietti. Out dalla corsa anche l’americano di Malibù Joe Roberts di Italtrans Racing a sei passaggi dalla bandiera a scacchi.

Per la vittoria non c’è storia con un Pedro Acosta che vola via e si porta a casa il successo numero 7 in Moto2, il numero 13 nel motomondiale, il secondo trionfo consecutivo per il numero 37. Per Acosta i podi in classe intermedia sono 10, 17 se comprendiamo anche la Moto3. Secondo posto lottato fino alla fine e che premia il numero 14 Tony Arbolino che piega la resistenza di un caparbio Jake Dixon. Per Arbolino è il podio numero 11 in Moto2, il ventiduesimo nel motomondiale, mentre per il britannico di Aspar è il nono in classe intermedia. Tre italiani a punti, con Vietti decimo e Foggia quindicesimo. Out Lorenzo Dalla Porta. Classifica mondiale che vede Pedro Acosta tornare a 15 punti dal pilota di Garbagnate Milanese Tony Arbolino.

MOTO2 | GP GERMANIA: I RISULTATI DELLA GARA

Giacomo Da Rold

