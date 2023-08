A Spielberg è tempo di qualifiche anche per la Moto2. Sotto il sole del Red Bull Ring, è un fenomenale Pedro Acosta a firmare a pole position in 1:34.040. Completano la prima fila del GP d’Austria Ai Ogura e Celestino Vietti, rispettivamente secondo e terzo con i tempi di 1:34.311 e 1:34.445. Più arretrato Tony Arbolino, solo settimo al termine del Q2.

FENOMENALE ACOSTA, ARBOLINO COSTRETTO ALL’INSEGUIMENTO

Nel sabato austriaco non ce n’è per nessuno: al Red Bull Ring è un superlativo Pedro Acosta a firmare la pole position della Moto2. Lo spagnolo, protagonista anche di una caduta all’inizio del Q2, si lascia alle spalle due ottimi Ai Ogura e Celestino Vietti, rispettivamente secondo e terzo in griglia di partenza. In seconda file, invece, troviamo Jake Dixon, quarto in 1:34.532, Somkiat Chantra, quinto in 1:34.590, e Fermin Aldeguer, sesto in 1:34.639.

Come detto, apre la terza fila il nostro Tony Arbolino, che ha fatto registrare il settimo crono in 1:34.728. Dietro di lui troviamo poi Albert Arenas, ottavo in 1:34.737, e Manuel Gonzalez, nono in 1:34.857. Chiude la top ten Aron Canet, protagonista di una caduta nel Q2, che scatterà dalla decima piazza dopo aver fatto registrate il tempo di 1:34.859.

ITALIANI A DUE VELOCITÀ

È un’Italia a due velocità quella vista nelle qualifiche della Moto2. Come detto, Celestino Vietti stupisce e porta a casa un’ottima terza posizione. Tony Arbolino, pur confermandosi in top 10, è più arretrato in settima posizione e dovrà partire bene per recuperare terreno nelle prime fasi di gara.

Poche luci, invece, per Dennis Foggia, che, dopo essere entrato in Q2, non riesce ad andare oltre l’1:35.605, tempo che lo relega in diciassettesima posizione. Niente da fare anche per Alberto Surra e Mattia Rato, rispettivamente ventiseiesimo e ventottesimo con i tempi di 1:35.675 e 1:36.125.

MOTO2: I TEMPI DELLE QUALIFICHE E LA GRIGLIA DI PARTENZA

Unstoppable! @37_pedroacosta bounces back from an early Q2 crash to take his 3rd pole of 2023 🦈 Championship rival @TonyArbolino will launch from 7th on the grid ⚠️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/a75BZllnRP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 19, 2023

Definita la griglia di partenza, i piloti della classe intermedia sono pronti a darsi battaglia al Red Bull Ring. L’appuntamento con la Moto2, dunque, è per domani alle ore 12.15 italiane per il decimo round della stagione.

Giorgia Guarnieri

