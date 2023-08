Al Red Bull Ring lo spettacolo è assicurato e la Moto2 non manca all’appello. A trionfare è un incredibile Celestino Vietti, che beffa Pedro Acosta, secondo al traguardo dopo essere stato a lungo in testa in solitaria. Chiude il podio Ai Ogura; solo sesto Tony Arbolino, che non è riuscito a tenere il ritmo dei piloti di testa dopo una buona partenza.

UN CELESTINO SUPERLATIVO PORTA AL TRIONFO FANTIC RACING

Un trionfo che mancava da un po’ ma che è arrivato: Celestino Vietti è il re del Red Bull Ring al termine di una gara di Moto2 gestita in maniera perfetta. Partito dalla terza posizione, Vietti rimane nel gruppo di testa ma senza dare l’impressione di poter impensierire Acosta, che prende subito il largo. Nella seconda metà di corsa, però, Celestino mette il turbo e, superato Ogura, parte alla caccia del #37. Il sorpasso decisivo arriva a sei giri dal termine; da lì in poi Acosta, complice anche il track limits warning a suo carico, non riesce più a recuperare la prima posizione e deve ‘accontentarsi’ della piazza d’onore (a oltre un secondo). Vietti porta così a casa la prima vittoria per il team Fantic Racing e lo fa nella ‘casa’ di KTM, uno dei competitor principali della Casa italiana.

Come detto, sul gradino più basso del podio sale Ai Ogura, che taglia il traguardo a quasi 4″ dal vincitore. Il giapponese è stato a lungo in bagarre con Jake Dixon, che ha chiuso poi al quarto posto. Quinta posizione per Somkiat Chantra, che precede Tony Arbolino, mai realmente in grado di lottare per le posizioni che contano, e Filip Salac, rispettivamente sesto e settimo. Continua il periodo non semplice per l’alfiere del team ELF Marc VDS Racing Team, che vede il suo distacco dal leader della classifica generale aumentare sempre di più (ora è -12 da Acosta).

Undicesimo Dennis Foggia, che recupera ben sei posizioni rispetto alla griglia di partenza; diciassettesimo Alberto Surra, diciannovesimo Mattia Rato. Infine, da segnalare le numerose cadute: Joe Roberts, Aron Canet, Albert Arenas, Manuel Gonzalez, Darryn Binder e Sam Lowes.

MOTO2 | I RISULTATI DELLA GARA

Giorgia Guarnieri

