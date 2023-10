Veloce, velocissimo, troppo veloce per il resto della griglia Moto2 al GP d’Australia. Fermín Aldeguer conquista la 3ª pole position della propria giovane carriera nella classe cadetta. Il 18enne ha rifilato oltre tre decimi al connazionale Arón Canet, mentre il compagno Alonso López chiude la prima fila. È 5° Pedro Acosta, 8° Tony Arbolino.

ALDEGUER SENZA RIVALI A PHILLIP ISLAND

Nessuno, già a partire dal Venerdì Moto2 al GP d’Australia, è riuscito nemmeno ad impensierire Fermín Aldeguer. Il giovane di Murcia ha dominato tutti i turni di prova fino alle qualifiche appena concluse. Nel Q2 a Phillip Island Aldeguer non è partito con un ritmo forsennato, trovando traffico nei primi giri lanciati del turno. Una volta montata la gomma nuova, non c’è più stata storia. Fermín Aldeguer ha stampato un roboante 1:31.888 al primo tentativo del secondo run, conquistando così con ampio vantaggio la pole position e bissando così quella portata a casa nel 2022 (poi 4° in gara, ndr). Per qualche minuto si era palesata la possibilità di una doppietta Speed Up con il momentaneo 2° tempo di Alonso López, ma la Kalex targata Pons Racing di Arón Canet si è messa in mezzo ai due prototipi italiani. López, che domani scatterà dalla 3ª casella, paga ben 684 millesimi dal compagno di squadra.

SORPRENDE JOE ROBERTS

Continua l’ottimo weekend in Moto2 al GP d’Australia Joe Roberts, che domani aprirà la seconda fila in virtù del 4° tempo conquistato. Quello di oggi è stato un ottimo turno da parte del pilota statunitense, veloce dalla bandiera verde a quella a scacchi. Il pilota Italtrans conferma così un buon momento di forma nella trasferta asiatica, cominciato con il 3° posto di Buddh. Il #16, il prossimo anno di ritorno ad American Racing, sarà accompagnato in 2ª fila anche da Jake Dixon, autore del 6° crono. Il rookie Sergio García si porta a casa il 7° posto, mentre Darryn Binder scatterà 9°.

PEDRO ACOSTA È 5°, TERZA FILA PER TONY ARBOLINO

Ormai non si può quasi più nemmeno parlare di lotta mondiale in Moto2 al GP d’Australia. Il vantaggio di Pedro Acosta nella graduatoria iridata è di ben 65 punti sul primo inseguitore e potrebbe addirittura sperare di essere coronato campione del Mondo alla fine di questa trasferta asiatica. Il pilota spagnolo ha iniziato forte il turno, mettendosi al comando della graduatoria nella prima parte del turno. Poi, con il passare dei minuti, l’iridato Moto3 2021 non è riuscito ad abbassare il proprio limite, dovendosi così accontentare della 5ª casella di partenza. Poco male, visto che Tony Arbolino continua le sue difficoltà in qualifica e si piazza solo 8°. Da segnalare il 13° posto di Celestino Vietti, al ritorno dall’infortunio causatogli da Jeremy Alcoba al GP dell’India.

CAMBIANO GLI ORARI DI DOMANI: LA GARA MOTO2 SARÀ ALLE 2:15

C’è un ulteriore cambio di programma, anche per la Moto2, al GP d’Australia. La classe cadetta, così come la Moto3, ha visto anticipare l’orario della gara di domani viste le previsioni metereologiche. Le due classi leggere, vista l’occasione, avranno una breve sessione di Warm-Up. La gara di Moto3 prenderà il via alle ore 1:00 italiane, mentre per la Moto2 si partirà per le 2:15. Anticipata anche la Sprint di MotoGP, che prenderà il via alle ore 4:00.

MOTO2 | GP AUSTRALIA: I RISULTATI DELLE QUALIFICHE

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTOGP | GP AUSTRALIA: DOPPIETTA KTM NEL VENERDÌ, BINDER PRECEDE MILLER, BAGNAIA IN Q1