Un meteo pazzo a Phillip Island ci ha sicuramente tolto la possibilità dello spettacolo Moto2 al GP d’Australia. La contesa viene fermata dopo solo 10 dei 23 giri previsti in origine, non venendo più ripresa a causa del forte vento. Sontuoso Tony Arbolino, che vince e si riporta a -56 da Pedro Acosta in classifica.

BANDIERA ROSSA DOPO 10 GIRI: PUNTEGGIO DIMEZZATO

La Direzione Gara, questa volta, non ha di certo avuto dubbi nell’assegnazione del punteggio in Moto2 al GP d’Australia. Visti che non sono stati percorsi i due terzi della contesa, il punteggio in palio è stato giustamente dimezzato. Niente 25 punti, quindi, per Tony Arbolino. Il pilota lombardo dovrà “accontentarsi” di 12.5 punti nella propria classifica.

PANICO GIÀ PRIMA DEL VIA: ACOSTA CADE NEL GIRO DI ALLINEAMENTO!

Le sorprese nella gara Moto2 al GP d’Australia non hanno certo tardato ad arrivare. Nel giro di allineamento Pedro Acosta è scivolato, vedendosi così costretto a riportare la sua Kalex nel box del team Ajo. Il pilota spagnolo, con questa mossa, ha automaticamente rinunciato alla 5ª casella della griglia conquistata in qualifica. Il talento già iridato Moto3 2021 è dovuto così scattare dall’ultima posizione in griglia, facendosi largo tra piloti più lenti di lui. I primi passaggi sono stati percorsi con cautela, ma una volta preso il ritmo Acosta ha recuperato fino alla 9ª posizione. Visto il dimezzamento del punteggio, Acosta ha portato a casa “solo” 3.5 punti, comunque fondamentali in una Domenica potenzialmente da incubo a Phillip Island.

TONY ARBOLINO IMPRENDIBILE A PHILLIP ISLAND

La Moto2 al GP d’Australia è stata presa di sorpresa da un Tony Arbolino disarmante per ogni avversario. Dopo una partenza fulminea dall’ottava posizione nello schieramento, Arbolino ha fortemente rischiato di compromettere la propria corsa dopo solo poche curve. Qualche metro davanti al “tiburón“, Alonso López è caduto mentre si trovava in testa, costringendo così Arbolino ad allargare la propria traiettoria e a perdere parecchie posizioni. Poco male per il #14, subito in grado di rialzare la testa e riprendersi le prime posizioni. Il ritmo messo in mostra dal pilota Marc VDS era di circa 3″ al giro più veloce degli inseguitori: Arbolino, in soli 10 giri, ha rifilato ben 15” a Arón Canet e Fermín Aldeguer, saliti con lui sul podio.

QUANTE CADUTE!

Una Phillip Island che non perdona ha fatto sua molte vittime in Moto2 nel GP d’Australia. In dieci giri percorsi sono altrettanti i piloti finiti nel ghiaione, a partire dalla coppia di testa formata da Sergio García e Filip Salač, caduti nella famigerata curva 8 mentre si trovavano rispettivamente in 1ª e 3ª posizione. A terra le due coppie di Fantic Racing e RW Racing, oltre a Sam Lowes, Jake Dixon e Darryn Binder.

Viste le condizioni particolari, la classifica vede dei nomi non avvezzi alle posizioni di testa. Jeremy Alcoba è 4° davanti a Joe Roberts e a Izan Guevara, mentre Somkiat Chantra, Bo Bendsneyder e Marcos Ramírez chiudono la top 10. A punti anche Taiga Hada, Rory Skinner, Manuel González, Albert Arenas e Ai Ogura.

MOTO2 | GP AUSTRALIA: I RISULTATI DELLA GARA

