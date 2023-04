Le Qualifiche di Moto2 al GP di Argentina sorridono sicuramente alla Boscoscuro, che conquista la seconda pole position consecutiva sul tracciato di Termas de Río Hondo. Se l’anno scorso fu Fermín Aldeguer (oggi 16°, ndr) a partire dalla prima casella, nella gara di domani ci sarà Alonso López. Lo spagnolo è stato ultimo per tutto il turno, salvo poi sbucare dal nulla nel finale e mettere a segno 1:42.472, nuovo record del tracciato.

CANET SI CONFERMA “ETERNO SECONDO”

Arón Canet si conferma in seconda posizione come nello scorso GP di Portogallo. A Termas de Río Hondo lo spagnolo del Team Pons si conferma in seconda posizione, beffato nel finale dal connazionale López. Continua quindi la maledizione del #40 in Moto2 anche al GP di Argentina. Canet cercherà domani di portarsi a casa la prima ambitissima vittoria in classe Moto2, che gli manca da ormai oltre tre stagioni. L’ultima posizione al parc fermé è occupata da Somkiat Chantra, anche lui a meno di mezzo decimo dalla pole position. Qualifica a due facce per il Honda Team Asia, che vede il rientrante vice-campione Ai Ogura concludere al 7° posto nel Q1, quindi domani partirà 21°.

VIETTI E ARBOLINO IN SECONDA E TERZA FILA

C’è tanta Italia in top 10 in Moto2 al GP di Argentina: infatti, entrambi gli Azzurri più competitivi nella classe di mezzo si trovano nelle posizioni di testa. In sesta posizione c’è Celestino Vietti, la cui performance non è ancora del tutto valutabile a causa del doppio Long-Lap Penalty che gli ha compromesso il GP di Portogallo. Per l’alfiere del team Fantic sarà una prova importante quella dell’Argentina, dato che proprio a Termas de Río Hondo vinse lo scorso anno. A precedere il #13 in seconda fila ci sono Jake Dixon (4°) e Pedro Acosta (5°), vincitore nella Penisola Iberica ed attuale leader del campionato.

Tony Arbolino partirà da metà terza fila dopo l’ottavo tempo fatto segnare in Q2. Il milanese di Marc VDS ha chiuso il turno a meno di mezzo secondo dal poleman Canet. In settima posizione c’è Manuel González, mentre a chiudere la terza fila è lo statunitense Joe Roberts. A chiudere la top 10 c’è la seconda Kalex del team Red Bull KTM Ajo, guidata da Albert Arenas. Continuando il giro degli italiani, Dennis Foggia partirà in 22^ posizione, mentre Lorenzo Dalla Porta sarà 24°.

MOTO2 | GP ARGENTINA: I RISULTATI DELLE QUALIFICHE

Valentino Aggio