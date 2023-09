I piloti di Moto2 e Moto3 hanno avuto l’opportunità di provare per la prima volta le gomme Pirelli che useranno dal 2024 durante un test svoltosi ieri sul Circuito di Montmeló.

LA GIORNATA DI TEST A MONTMELÓ

I piloti hanno avuto a disposizione tre turni per ciascuna delle classi in condizioni di asciutto con temperature dell’asfalto tra 30°C e 50°C gradi. Entrambe le classi hanno utilizzato gomme slick DIABLO Superbike sia per l’anteriore che posteriore, praticamente gli stessi penumatici che attualmente utilizzano nel Campionato Mondiale SBK.

In Moto2 in misura 125/70 R17 anteriore e 200/65 R17 posteriore. A disposizione, la mescola SOFT (SC1) e MEDIUM (SC2) per l’anteriore e SOFT (SC0) e MEDIUM (SC1) per il posteriore. Per quanto riguarda la Moto3, a disposizione in misura 100/70 R17 anteriore e 120/70 R17 posteriore, mescola SOFT (SC1) e MEDIUM (SC2) per l’anteriore e SOFT (SC1) e MEDIUM (SC2) per il posteriore.

Tra i presenti, piloti attuali e futuri, nuovi volti e quelli con esperienza con Pirelli, come il pilota turco della Supersport Bahattin Sofuoglu. Essendo comunque il primo approccio, l’obiettivo è stato principalmente testare e verificare le sensazioni e il potenziale, per cui non sono stati forniti tempi ufficiali. Nonostante questo, i sensori sul rettilineo erano attivi e quindi i team hanno potuto registrare i tempi e trarre conclusioni.

BARBIER: “I PILOTI SONO RIUSCITI A SPINGERE FORTE FIN DA SUBITO”

Dunlop è stato fornitore esclusivo delle classi Moto2 e Moto3 fin dalla nascita delle due categorie ed era il marchio più importante delle precedenti 125cc e 250cc. L’arrivo di Pirelli era un’inaspettata notizia che naturalmente apriva la strada a nuovi dubbi riguardanti il grip, l’usura e la performance. Soprattutto se pensiamo a due categorie come Moto2 e Moto3, note per gare in gruppo che tendono a stressare maggiormente le gomme. I riscontri emersi sono positivi, ma con solo una giornata di test alle spalle è complicato immaginare come sarà la nuova era Pirelli. Sicuramente, rispetto a Dunlop, ci sarà una maggiore libertà di scelta nel weekend di gara, come già si capisce dalla grande quantità di componenti testati a Montmeló.

Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli, ha commentato l’andamento del test: “Il bilancio di questo primo test con team e piloti di Moto2 e Moto3 è senz’altro molto positivo. Il circuito di Montmelò è piuttosto impegnativo per le gomme, quindi, è stato un eccellente campo di prova per effettuare il primo test. Anche in mancanza di tempi sul giro ufficiali, abbiamo visto che siamo già molto veloci e che i livelli di usura sono molto buoni, soprattutto se si considera che quello di oggi era un primissimo test senza possibilità di settare al meglio le moto anche in considerazione gara”.

“Sappiamo di avere un prodotto molto prestazionale e solido e i commenti positivi che abbiamo raccolto ce lo hanno confermato. Oltre al grip e alla prestazione, sono stati apprezzati il comportamento estremamente intuitivo, la facilità di utilizzo e la sensazione di fiducia espressa dall’anteriore grazie anche al buon bilanciamento tra i due assi. I piloti sono riusciti a spingere forte fin da subito perché hanno percepito subito una sensazione di grande sicurezza. E questi sono stati commenti unanimi”, ha dichiarato Giorgio Barbier.

Victoria Ortega Cabrera