Oggi è stato presentato nel Circuito di Jerez Ángel Nieto la FIM Women’s Motorcycling World Championship, il primo Campionato Mondiale Femminile che vedrà la luce nel 2024. Una conferenza stampa dove si sono svelati tutte le incognite del campionato che si preannuncia ricco di azione ed emozione.

I PUNTI CHIAVI

Il primo Mondiale Femminile si svolgerà su sei round in concomitanza con il Campionato delle derivate di serie. Uno dei vantaggi di correre in parallelo con la Superbike, sarà la copertura televisiva globale, garantendo una notevole visibilità alle pilote. Il weekend di gare inizierà con la Superpole il venerdì, Gara 1 il sabato e Gara 2 la domenica, offrendo così un palinsesto di emozioni senza eguali per gli spettatori. Ecco il calendario nel dettaglio:

Emilia Romagna Round, Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Dal 14 al 16 giugno

UK Round, Donington Park Circuit – Dal 12 al 14 di luglio

Portuguese Round, Autodromo Internacional do Algarve – Dal 9 all’11 agosto

Hungarian Round, Balaton Park Circuit – Dal 23 al 25 de agosto

Italian Round, Cremona Circuit – Dal 20 al 22 settembre

Spanish Round, Circuito de Jerez-Angel Nieto – Dal 11 al 13 ottobre

Come anticipato in anteprima a LiveGP.it durante l’intervista a Beatriz Neila Santos, la griglia sarà composta da un unico fornitore, Yamaha, che schiererà il modello YZF-R7, garantendo così condizioni di parità per tutte le pilote.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

Presenti nella conferenza stampa Jorge Viegas (Presidente FMI), Janika Judeika (Direttrice della Commissione Femminile FIM), Gregorio Lavilla (Direttore Esecutivo WorldSBK), Eric de Seynes (Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe) e la quattro volte campionessa di Europa, Beatriz Neila Santos.

“Nella FIM abbiamo lavorato duramente per includere sempre più donne nelle competizioni negli ultimi 20 anni, fin dalla creazione della Commissione Femminile. C’è molta richiesta da parte delle donne per partecipare a questo Campionato. Ci saranno pilote provenienti dal Giappone, dagli Stati Uniti, dall’America Latina e dall’Europa. Sarà un grande successo“, ha dichiarato Jorge Viegas, Presidente della FIM.

Eric de Seynes, Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe, ha sottolineato l’impegno di Yamaha nel promuovere il motociclismo femminile: “Yamaha ama vincere, ma se vogliamo essere campioni, dobbiamo prenderci cura dei giovani campioni di tutte le categorie e aiutarli a crescere. E quando questo Campionato ha preso piede, eravamo motivati a sostenerlo. Il 30% dei nostri clienti sono donne, e vogliono gareggiare. Con questo Campionato daremo alle donne l’opportunità di dimostrare il loro talento“.

Beatriz Neila Santos, prima pilota selezionata per partecipare al Mondiale Femminile, come confermato in esclusiva a LiveGP, si è dimostrata entusiasta di questa nuova sfida: “Le donne hanno sempre gareggiato contro gli uomini, ma nessuna è mai arrivata in MotoGP o Superbike, questo perché donne e uomini sono diversi fisicamente. Ed è per questo che questo Campionato consentirà alle donne di lottare per un titolo mondiale, di essere riconosciute e di mostrare al mondo cosa possono fare le donne su una moto. È un punto di riferimento per una nuova generazione. Oggi è l’inizio di qualcosa di straordinario“.

Dal Circuito di Jerez-Ángel Nieto – Victoria Ortega Cabrera