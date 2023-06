Tantissimo spettacolo sotto il sole di Budapest con l’International GT Open, protagonista assoluto della 19ma puntata di ‘A Ruota Libera’. Al Faisal Al Zubair/Fabian Schiller (Al Manar Racing by GetSpeed#77/Mercedes) e Pierre Louis Chovet/Maximilian Paul (Oregon Racing #63/Lamborghini) festeggiano al termine di un terzo atto particolarmente interessante.

Spazio anche al Supercars Championship (Darwin), al BTCC (Oulton Park) ed al GT World Challenge, in scena in Asia ed in America tra il Fuji ed il VIR. Il Regno Unito è stato protagonista anche con il British GT Championship, in scena in quel di Snetterton.

International GT Open, Mercedes e Lamborghini all’attacco

Mercedes e Lamborghini si distinguono all’Hungaroring con Al Manar Racing by GetSpeed#77 ed Oregon Racing #63. Le due realtà citate si dividono il bottino, due prove ricche d’imprevisti in uno dei tracciati più impegnativi del campionato.

Gara-1: AlManar Racing by GetSpeed #77 ritorna e vince

Al Faisal Al Zubair/Fabian Schiller tornano nel GT Open e vincono race-1 a Budapest dopo una bellissima rimonta nella seconda metà della prova. AlManar Racing by GetSpeed, team assente a Spa-Francorchamps, ha messo tutti in riga sulla falsariga della seconda competizione di Portimao, la riconoscibile Mercedes #77 non ha avuto problemi a primeggiare davanti a Simon Reicher/Christopher Haase (Eastalent-Racing #23/Audi) e Pierre Louis Chovet/Maximilian Paul (Team Oregon #63/Lamborghini).

Quest’ultima vettura perderà l’ipotetico secondo posto in seguito ad un costante abuso dei limiti della pista. Cinque secondi verranno aggiunti al tempo finale dell’auto di Oregon, presente nella zona d’onore davanti ad Optimum Motorsport #69 (McLaren) ed al Team Motopark #17 (Mercedes). Anche l’AMG GT3 di Diego Menchaca/Marcos Siebert è finita sotto la lente d’ingrandimento da parte della direzione gara, 18 secondi sono stati infatti inflitti alla coppia citata per non aver completato correttamente l’handicap di tempo.

Gara-2: Lamborghini vince in volata

Oregon Racing #63 e Lamborghini festeggiano imponendosi dopo un bellissimo sorpasso all’esterno dell’ultima curva sulla Ferrari #51 di AF Corse. Pierre Louis Chovet/Maximilian Paul svettano nel giro conclusivo, la squadra italiana si impone meritatamente su Nicola Marinangeli/Riccardo Agostini e Diego Menchaca /Marcos Siebert (Team Motopark #17/Mercedes).

Tutto si è deciso nel finale, Sam de Haan/Charlie Fagg (Optimum Motorsport #69/McLaren) hanno perso progressivamente il proprio vantaggio che avevano acquisito dopo il pit stop, i britannici verranno attaccati dalla concorrenza all’inizio dell’ultimo passaggio.

Marinangeli aprirà le ostilità nel cuore del secondo settore all’inizio del last lap, l’italiano di AF Corse dovrà successivamente vedersela con l’assalto finale da parte di Paul. Il tedesco non si farà intimorire dalla Ferrari 488 GT3 #51, il sorpasso per la vittoria arriverà puntuale a pochi metri dalla bandiera a scacchi.

Piccola pausa ora per l’International GT Open che tornerà protagonista in quel di Le Castellet a metà luglio per un nuovo atto da non perdere.

GTWC Asia, Fuji: Corvette ed Aston a segno

Shinji Takei/Akira Iida (Corvette #9) e Satoshi Hoshino /Tomonobu Fujii (Aston Martin #47) si dividono i successi al Fuji nel secondo appuntamento del Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS. Tanta battaglia in pista nelle due prove disputate, le prime per quanto riguarda la Japan Cup.

Gara-1: Corvette alla conquista dell’Asia

Shinji Takei/Akira Iida #9 hanno vinto con una Corvette la race-1 del Fuji del GTWC Asia. Prima vittoria di sempre nella serie per l’auto americana, schierata dal BINGO Racing. La C7.R festeggia primeggiando davanti a Porsche, mai in lotta per il successo nella seconda parte dell’evento.

Vutthikorn Inthraphuvasak/Alessio Picariello (AAS Motorsport by Absolute Racing #911) e Lu Wei/Dennis Olsen (R&B Racing #4) hanno completato nell’ordine una competizione da record, la prima di sempre per il GTWC Asia con 40 auto ai nastri di partenza.

RACE 1 HIGHLIGHTS 🎬 A great race, but even better winner…#GTWorldChAsia | #FanatecGT 🇯🇵 pic.twitter.com/UH5xrIPome — Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS (@GTWorldChAsia) June 17, 2023

Gara-2: Aston Martin sopravvive con D’Station Racing

Aston Martin vince con D’Station Racing la race-2 del Fuji del GTWC Asia, Satoshi Hoshino /Tomonobu Fujii festeggiano al termine di una prova caratterizzata dalle bandiere gialle che hanno spezzato a più riprese la competizione. Lu Wei/Dennis Olsen (R&B Racing #4/Mercedes) e Bo Yuan/ Leo Ye Hongli (R&B Racing #87/Porsche) completano il podio, rispettivamente in seconda e terza piazza.

La prova è partita sotto l’insegna di Mercedes con il temibile Daniel Juncadella. Lo spagnolo di Craft-Bamboo Racing #37 ha provato a condurre la sfida, ma due Safety Car hanno interrotto ogni eventuale fuga. La prima è stata causata da un incidente in curva 1 da parte della Nissan #500 del TEAM 5ZIGEN, la seconda si è verificata nel medesimo tratto di pista dopo un contatto tra la Corvette #9 del BINGO Racing e la Lamborghini #19 del The Spirit Of FFF Racing.

Mercedes cede il posto ai rivali

Juncadella è stato successivamente spinto contro le barriere da Dennis Lind (Climax Racing #2/Mercedes), protagonista in negativo di un disperato attacco al rivale durante la seconda ripartenza. La situazione permetterà a Alessio Picariello (AAS Motorsport by Absolute Racing #992/Porsche) di scappare, il belga cederà il volante a Vutthikorn Inthraphuvasak che poco dopo verrà spinto contro le barriere dalla già citata AMG #2 del Climax Racing.

L’incidente in questione sarà protagonista con qualche secondo di scarto rispetto ad un impatto sul rettilineo principale da parte della Mercedes #77 del Craft-Bamboo Racing. La Safety Car tornerà quindi protagonista, la direzione gara sanzionerà prontamente la Mercedes del Climax Racing per gli errori in pista.

Satoshi Hoshino /Tomonobu Fujii #47 hanno potuto quindi festeggiare approfittando della sanzione della Mercedes #2, l’Aston Martin ha condotto gli ultimi giri precedendo all’arrivo Lu Wei/Dennis Olsen (R&B Racing #4/Mercedes) ed a Bo Yuan/ Leo Ye Hongli (R&B Racing #87/Porsche).

Tra un mese si torna in azione a Suzuka.

🎬 RACE 2 HIGHLIGHTS 最高のアクションが詰まったFanatec GT Asiaレース! Has there ever been a more action packed Fanatec GT Asia race than this?!#GTWorldChAsia | #FanatecGT 🇯🇵 pic.twitter.com/gnqVqeR8UY — Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS (@GTWorldChAsia) June 18, 2023

GTWC America, VIR: Mercedes contro tutti

Due prove e due affermazioni per Mercedes in PRO, in PRO-Am e nella graduatoria generale al VIR in occasione del quarto evento del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS. Il costruttore tedesco festeggia al termine di un fine settimana di fatto perfetto.

Gara-1: Kenton Koch/Daniel Morad e Mercedes festeggiano

Mercedes si impone con una relativa scioltezza nella race-1 del GTWC America al VIR grazie all’eccellente prestazione da parte di Kenton Koch/Daniel Morad. Il binomio del TR3 Racing #9 mette tutti in riga precedendo di pochi millesimi all’arrivo Chandler Hull / Bill Auberlen (BimmerWorld #94/BMW).

Quest’ultima auto, leader dopo la sosta ai box, perderà il primato provvisorio ed ipoteticamente anche il successo al termine del primo settore della pista dopo un errore da parte di Auberlen. Il californiano cederà a Morad la leadership, il canadese condurrà le danze fino alla conclusione. Podio assoluto anche per George Kurtz /Colin Braun (Crowdstrike by Riley #04/Mercedes), vincitori in PRO-Am per la terza volta in questo 2023.

A beautiful afternoon at VIR for a beautiful race! Congratulations to our winners 🍾#FanatecGT #GTWorldChAm #GTVIR pic.twitter.com/xgYwgsZGii — Fanatec GT World Challenge America pwd by AWS (@gtworldcham) June 17, 2023

Gara-2: Crowdstrike by Riley #04 ancora in cima al gruppo

Colin Braun/George Kurtz (Crowdstrike by Riley #04) tornano sul tetto del GTWC America, il temibile equipaggio PRO-Am si impone nella graduatoria overall per la terza volta in questo 2023 dopo una gestione perfetta dell’evento.

Samantha Tan/ Neil Verhagen (ST Racing #38/BMW) e Kenton Kock /Daniel Morad (TR3 Racing #9/Mercedes) completano a podio una manifestazione che si è decisa ai box. Ancora una volta il cambio pilota è stato determinante, indubbiamente limitante per la BMW M4 GT3 di Turner Motorsport #096. Buon ritorno in ogni caso nella categoria per la compagine americana che parallelamente ha un doppio impegno nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

A fine agosto tutti a Road America per iniziare la lunga strada che ci porterà alla 8h di Indianapolis di ottobre.

George Kurtz and Colin Braun take the Pro-Am and overall win with Crowdstrike by Riley 🏁#FanatecGT #GTWorldChAm #GTVIR pic.twitter.com/VOjY0FfJKq — Fanatec GT World Challenge America pwd by AWS (@gtworldcham) June 18, 2023

BTCC, Oulton Park: Hill e Turkington in vetta, piccolo errore di Sutton

BMW regna ad Oulton Park, Jake Hill e Colin Turkington si impongono nelle tre prove valida per il Kwik Fit British Touring Car Championship 2023. Ash Sutton mantiene la leadership del campionato, ma in seguito ad un ritiro durante il fine settimana perde gran parte del proprio margine alla vigilia di una lunga estate d’azione.

Gara-1, Hill vince il duello con Sutton

Jake Hill ha battuto Ash Sutton dopo una gestione perfetta di una prova per nulla scontata. La BMW del Laser Tools Racing with MB Motorsport ha sorpreso nei primi metri la Ford del NAPA Racing UK, l’autore della pole-position non è più riuscito a riprendere la seconda piazza nonostante un deciso contrattacco nei minuti seguenti.

BMW ha preceduto Ford, Tom Ingram ha completato il podio con la propria Hyundai ( BRISTOL STREET MOTORS with EXCELR8) davanti a Ricky Collard (TOYOTA GAZOO Racing UK) ed a Dan Cammish (NAPA Racing UK). Da rimarcare, invece, la sensazionale rimonta di Colin Turkington (BMW), nono al traguardo dopo esser partito dal fondo dello schieramento in seguito ad una squalifica ottenuta al termine delle qualifiche.

La prova è finita in regime di bandiera gialla in seguito ad un contatto tra Sam Osborne (NAPA Racing UK/Ford) ed Árón Taylor-Smith (CarStore Power Maxed Racing/Honda) nella penultima piega del difficile impianto di Oulton Park.

Gara-2: Hill concede il bis

BMW ha concesso il bis in race-2 conducendo le danze dalla prima all’ultima curva. Laser Tools Racing with MB Motorsport ha potuto festeggiare un nuovo successo con Jake Hill, nuovamente abile a precedere Sutton ed Ingram.

Turkington ha saputo recuperare sino alla quarta posizione, il pluricampione di BMW è stato perfetto nel risalire dalla nona casella dello schieramento. La rimonta si è fermata a ridosso del podio, un contatto con Ingram danneggerà infatti in modo significativo il cofano della BMW #4 del veterano inglese. Quinta piazza per Josh Cook (One Motorsport with Starline Racing/Honda), sesta per Dan Cammish.

Gara-3: Turkington completa la propria rimonta, Sutton sbaglia

Colin Turkington ha ottenuto la 65ma affermazione nel BTCC completando una fantastica rimonta. Il #4 di BMW ha approfittato dell’inversione dello schieramento per battagliare sin da subito per il successo, il veterano inglese ha concluso sul gradino più alto del podio la gara-3 precedendo l’ottimo Jake Hill ed il competitivo Adam Morgan (Team BMW).

Chi è mancato all’appello nell’ultima sfida di Oulton Park è stato Ash Sutton, fermo dopo solo una curva dopo aver colpito le barriere nei primi metri. La Ford #116 ha cercato di infilarsi in uno spazio impossibile, prontamente bloccato da Tom Ingram. Il #1 di Hyundai non ha colpito l’avversario che successivamente verrà tamponato anche da un rivale in curva 1. Il campione in carica ha chiuso quarto davanti a Cammish ed Aiden Moffatt (One Motorsport with Starline Racing/Honda).

Tra un mese l’impegnativo evento di Croft.

Supercars Championship, Darwin: Kostecki resta leader in un week-end ricco d’emozioni

Brodie Kostecki mantiene il comando del Supercars Championship al termine di un impegnativo week-end in quel di Darwin. Il #99 di Erebus Motorsport perde punti nei confronti dei rivali, Mark Winterbottom, Broc Feeney e Jack Le Brocq si dividono i successi in quel di Hidden Valley Raceway.

Gara-1: ‘Frosty’ is back!

Dopo 2414 giorni, Mark Winterbotton è tornato a vincere nel Supercars Championship. Il #18 di DEWALT Racing è stato perfetto nella prima competizione del fine settimana, l’esperto australiano non primeggiava dal 2016.

L’ex campione della categoria e vincitore della serie è stato perfetto al via e successivamente non ha lasciato più la propria posizione dopo aver ereditato la leadership nel corso dei primi passaggi. Il portacolori di Chevrolet ha scavalcato Cameron Waters (Monster Energy Racing #6/Ford), fermo dopo curva 1 dopo un principio d’incendio sulla propria auto.

Il #6, autore della pole-position, ha ceduto il testimone a ‘Frosty’ che non ha più ceduto la vetta. Broc Feeney (Red Bull Ampol Racing #88/Chevy), dopo aver tentato in tutti i modi di vincere la race-1 di Darwin, ha chiuso secondo davanti a Will Davison (Shell V-Power Racing Team #17/Ford).

Gara-2: 1-2 per Red Bull Ampol Racing

Doppietta in gara-2 a Darwin per Red Bull Ampol Racing con Broc Feeney semplicemente perfetto a tenere testa a Shane van Gisbergen. L’australiano non ha avuto molti problemi a resistere al compagno di squadra, neozelandese che ha provato una strategia differente ritardando il proprio ingresso ai box.

Il #97 della serie è riuscito in ogni caso a guadagnare una posizione ai danni di Andre Heimgartner (R&J Batteries #8/Chevy). Quarta piazza per Brodie Kostecki (Coca-Cola Racing by Erebus #99/Chevy) davanti al teammate William Brown #9.

Gara-3, Brodie Kostecki perde punti in campionato

Brodie Kostecki ha perso molti punti in campionato nella race-3 di Darwin, un primo giro sfortunato ha costretto il #99 di Coca-Cola Racing by Erebus ad alzare bandiera bianca al termine di un primo concitato passaggio.

Il padrone della serie mantiene il proprio posto in classifica, ma il margine sul teammate Will Brown #9 è sempre minore. Evidenziamo in merito i 1164 punti del primo contro i 1105 del rivale, inseguito al momento da Feeney e SVG, rispettivamente a 1073 ed a 1.054.

La race-3, ultima fatica del fine settimana del Betr Darwin Triple Crown, ha visto il dominio da parte di Jack Le Brocq (Truck Assist Racing #34/Chevy), meritatamente a segno davanti a Andre Heimgartner (R&J Batteries #8/Chevy) ed a Broc Feeney (Red Bull Ampol Racing #88/Chevy).

Ad inizio luglio la tappa di Townsville.

British GT Championship, Snetterton: Lambo ed AMG dettano il passo

Shaun Balfe/Sandy Mitchell (Barwell Motorsport #78) e John Ferguson/Raffaele Marciello (RAM Racing #15) primeggiano a Snetterton al termine del quarto round dell’Intelligent Money British GT Championship. Lamborghini apre le danze, Mercedes risponde firmando una nuova affermazione nell’ultima sfida di una lunga domenica d’azione.

La gara-1 non ha riservato molte emozioni, la già citata coppia #78 di Barwell ha condotto le danze dalla prima all’ultima curva non lasciando spazio alla concorrenza. Decisamente più combattuta, invece, la race-2 con una favolosa bagarre per oltre 20 minuti tra la Mercedes #15 di John Ferguson/Raffaele Marciello (RAM Racing #15) e l’AMG GT3 #4 di James Cottingham/Jonny Adam (2 Seas Motorsport). Meno di un decimo ha separato le due auto sotto la bandiera a scacchi, la prima delle due vetture citate ha firmato il primo successo del 2023.

Tra un mese si torna in azione in quel di Portimao, tracciato che non ha mai accolto il British GT.

Watch this and tell us GT3 racing isn't brilliant. We dare you. 📺 https://t.co/WAPGD9uUBJ pic.twitter.com/b9muD1nWXn — 🇬🇧 #BritishGT 🏁 (@BritishGT) June 18, 2023

Nella prossima puntata…

Watkins Glen sarà protagonista con una nuova tappa dell’IMSA Michelin Pilot Challenge, campionato che come sempre supporterà l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Occhi puntati anche in quel di Nashville con il ritorno di NASCAR Xfinity e Truck Series.

Luca Pellegrini