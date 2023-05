Mercedes primeggia a Buriram nel primo atto del Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS (GTWC Asia) . La categoria indetta da SRO, protagonista della 14ma puntata di ‘A Ruota Libera’, ha regalato spettacolo in contemporanea con l’evento del GTWC Australia e del GTWC Europe, rispettivamente in scena in quel di Phillip Island e Brands Hatch.

Spazio anche alla NASCAR Truck ed Xfinity Series nella mitica location di Darlington e con l’IMSA Michelin Pilot Challenge che dopo oltre un mese di stop ha ripreso la propria stagione in California nella spettacolare location di Laguna Seca.

GTWC Asia, Buriram: Mercedes x2

H.H. Prince Abu Bakar Ibrahim/Luca Stolz (Triple Eight JMR) e Anthony Liu Xu/Fabian Schiller (Craft-Bamboo Racing #37) svettano a Buriram nella prima manifestazione del Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS. Mercedes trionfa sulla pioggia e sotto il sole, un fine settimana da incorniciare.

Race-1: Triple Eight JMR #88 davanti sotto la pioggia

H.H. Prince Abu Bakar Ibrahim/Luca Stolz hanno aperto al meglio la stagione imponendosi nella race-1, posticipata di sessanta minuti in seguito ad un forte acquazzone che si è abbattuto in quel di Buriram.

Triple Eight JMR #88 (Mercedes) ha fatto la differenza durante la sosta obbligatoria, Stolz ha messo le slick prima degli altri prendendo il comando dell’evento. Vutthikorn Inthraphuvasak/Alessio Picariello (AAS Motorsport by Absolute Racing #911/Porsche) e Bo Yuan/Leo Ye (R&B Racing #87/Porsche) hanno concluso il podio, entrambi si sono inchinati al tedesco che nel finale è stato semplicemente perfetto.

🎬 RACE 1 HIGHLIGHTS Heavy rain, a delayed start and smart strategy call each played their part in our season opener at Buriram earlier today…#GTWorldChAsia | #FanatecGT 🇹🇭 pic.twitter.com/PLnFOjklDZ — Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS (@GTWorldChAsia) May 13, 2023

Race-2: Mercedes si ripete con Craft-Bamboo Racing #37

Anthony Liu Xu/Fabian Schiller (Craft-Bamboo Racing #37) hanno fatto la differenza nel finale di una race-2 molto concitata. Sono state ben tre infatti le neutralizzazioni, due di queste hanno chiamato in pista la Safety Car.

La vettura di sicurezza è stata determinante, Liu Xu ha beffato il teammate Jeffrey Lee #77 al terzo restart. La sfida si è accesa, invece, per il secondo posto, con l’AMG #37 che ha dovuto resistere all’assalto da parte di Kevin Chen Chun Hua (Fist – Team AAI #15/Porsche).

La BMW M4 GT3 è entrata in contatto con la seconda delle AMG di Craft-Bamboo Racing, il contatto ha costretto la direzione gara ad esporre la bandiera rossa visto il successivo impatto tra l’AMG #77 e la BMW #91 di Junsan Chen (Fist – Team AAI). La sanzione è stata inevitabile per l’auto #15, Lee e Gotz hanno meritatamente ripreso la seconda piazza davanti Vutthikorn Inthraphuvasak/Alessio Picariello (AAS Motorsport by Absolute Racing #911/Porsche).

🎬 RACE 2 HIGHLIGHTS Well, that was a wild hour, wasn't it?!#GTWorldChAsia | #FanatecGT 🇹🇭 pic.twitter.com/8Ca1r8RpS3 — Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS (@GTWorldChAsia) May 14, 2023

Prossimo appuntamento a luglio per quanto riguarda il GTWC Asia, ci sarà da divertirsi in quel di Fuji (Giappone).

GTWC Australia, Phillip Island: Mercedes ed Audi al top

Mercedes ed Audi si spartiscono il bottino a Phillip Island nel terzo round del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Max Hofer, presente in pista con la vettura #75 e non con la #65 come accaduto nei primi due eventi, svetta nella race-2 e conquista la leadership della graduatoria assoluta con quattro successi nelle sei gare disputate.

Race-1: EMA Motorsport vince, ma perde la gara a tavolino

Ema Motorsport e Porsche tornano a vincere ripetendo l’ottima race-1 di Perth. Garnet Patterson/Yasser Shahin hanno avuto la meglio alla concorrenza, l’assenza di handicap di tempo ha fatto la differenza in un’interessante gara che si è decisa ai box dopo una brevissima neutralizzazione.

Patterson non è più stato ripreso dai rivali, Ross Poulakis/Yayden Ojeda (Harrolds Racing/Volante Rosso Motorsport #101 ) ed a Stephen Grove/Brenton Grove (Grove Racing #4) hanno concluso nell’ordine in seconda ed in terza piazza. Sesta posizione finale, invece, per Liam Talbot (Shannons Insurance #65/Audi), più volte a segno in questo 2023.

View this post on Instagram A post shared by Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS (@gtworldchaustralia)

Tutto è stato ribaltato diverse ore dopo la bandiera a scacchi con una sanzione alla Porsche #1 di Ema Motorsport. La direzione gara ha penalizzato l’auto che ha vinto in pista la race-1 per un’infrazione in regime di Safety Car durante le concitate fasi della ripartenza, Ross Poulakis/Yayden Ojeda #101 hanno colto automaticamente il successo.

Race-2: Audi ritorna in vetta

La gara-2 ha visto Audi tornare a primeggiare con Jamec Racing #75. Gestione perfetta della prova da parte di Geoff Emery/Max Hofer, imbattibili nella seconda metà di una sfida che nei primi minuti aveva visto al comando la Porsche #1 di Ema Motorsport.

View this post on Instagram A post shared by Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS (@gtworldchaustralia)

Yasser Shahin/Garnet Patterson hanno completato al secondo posto dopo un finale in progressione, Liam Talbot/Ross Fraser ( Shannons Insurance #65/Audi) hanno dovuto accontentarsi dell’ultima piazza d’onore dopo aver beffato la Mercedes #101 di Harrolds Volante Rosso Motorsport.

Lunga pausa per il GTWC Australia, protagonista da Sydney a fine luglio.

IMSA Michelin Pilot Challenge, Laguna Seca: Murillo Racing #72 svetta con Mercedes, Hyundai si sblocca in TCR

Murillo Racing regala a Mercedes la prima gioia stagionale nell’IMSA Michelin Pilot Challenge 2023 al termine di una bellissima prestazione in quel di Laguna Seca. Kenny Murillo/Christian Szymczak #72 festeggiano in California resistendo agli attacchi dei rivali, mentre in TCR arriva la prima gioia di Hyundai con Mark Wilkins /Mason Filippi #98.

Northern California's Murillo Racing wins at @WeatherTechRcwy! pic.twitter.com/CMxh40rK6t — Michelin Racing USA (@MichelinRaceUSA) May 14, 2023

Due ore d’azione hanno avuto un solo uomo al comando. Murillo Racing ha preso le redini della prova dopo una 30ina di minuti e non ha più ceduto la vetta fino al traguardo. Una caution, entrata nella seconda metà della prova per un problema all’ultima curva tra la Toyota #13 di Ave Motorsports e la seconda AMG GT4 di Murillo Racing, non ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda il risultato finale.

Eric Filgueiras /Stevan McAleer (RS1 #28/Porsche) e Bryce Ward /Daniel Morad (Winward Racing #57/Mercedes) hanno concluso nell’ordine la Top3, abili a resistere ad ogni ipotetico attacco da parte di Elliott Skee (NOLASPORT #47/Porsche).

In TCR, invece, spicca Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian con una bellissima doppietta. La squadra americana legata a Hyundai, presente al secondo posto a Sebring, completa la prova di Laguna Seca con Mark Wilkins /Mason Filippi #98 davanti a Robert Wickens/Harry Gottsacker #33 ed all’Honda #37 di Mat Pombo/Ryan Eversley.

Prossima prova ad inizio giugno a Detroit con solo le GS presenti. Successivamente ci si sposterà nel Glen per la seconda tappa di quattro ore del calendario 2023 dell’IMSA Michelin Pilot Challenge.

NASCAR Xfinity Series, Darlington: dalla pit road alla victory lane per Larson

Kyle Larson ha vinto la prova di Darlington della NASCAR Xfinity Series dopo una spettacolare bagarre per la vittoria contro John Hunter Nemechek. Il portacolori di Chevy e l’alfiere di Toyota non si sono risparmiati, il #10 di Hendrick ha primeggiato solamente nel corso dell’ultimo giro dopo una spettacolare lotta contro l’avversario del Joe Gibbs Racing.

Prima affermazione in carriera, dopo una penalità per speeding in pit lane, per il campione 2021 della NASCAR Cup Series nell’atipico catino che sorge nello Stato del North Carolina. Quinta piazza conclusiva, dopo il contatto con Larson, per Nemechek, mentre è da rimarcare la seconda piazza per Justin Allgaier (JR Motosport #7) davanti a Cole Custer (Haas #00).

KYLE LARSON WINS AT DARLINGTON AS JOHN HUNTER NEMECHEK GOES AROUND. pic.twitter.com/gU9NreOLQb — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) May 13, 2023

NASCAR Truck Series, Darlington: Eckes al top all’overtime

Christian Eckes ha vinto la sfida di Darlington della NASCAR Truck Series. Il #19 del gruppo ha saputo imporsi negli ultimi due passaggi conclusivi della Buckle Up South Carolina 200, abile a non lasciare spazio ai rivali nei pochi secondi che hanno separato l’inizio dell’ultimo giro e l’esposizione dell’ultima caution.

Stewart Friesen (Halmar International Toyota #52) e Tanner Gray (Black’s Tire Toyota #15) hanno completato nell’ordine la Top3 davanti a William Byron, abituale volto della NASCAR Cup Series che ha gareggiato in compagnia di Bubba Wallace.

WHITE FLAG … CAUTION Christian Eckes wins! pic.twitter.com/GSIDGj03eu — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) May 13, 2023

Nella prossima puntata…

L’attenzione principale sarà sulla 24h del Nurburgring che sarà protagonista da sabato alle 16.00. in ‘A Ruota Libera’, invece, ritroveremo il BTCC (Snetterton), la NASCAR Truck Series (North Wilkesboro), il GTWC America (COTA), il Supercars Championship (Tasmania) e la Porsche Mobil 1 Supercup che inizierà il proprio cammino da Imola in contemporanea con il Gran Premio d’Emilia Romagna di F1.

Luca Pellegrini