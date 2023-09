L’International GT Open è il protagonista assoluto della 31ma puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento settimanale dedicato alle ruote coperte. Non sono mancate le battaglie in Austria a Spielberg, tracciato che segna la ripresa della serie prima del gran finale tra Monza e Barcellona.

Spazio quest’oggi anche all’Intelligent Money British GT Championship (Brands Hatch) ed alla NASCAR che con la Truck e l’Xfinity Series ha dato spettacolo in Kansas. Il week-end appena concluso è stato particolarmente intenso per le GT ed i prototipi, ricordiamo infatti il round del Fuji del FIA World Endurance Championship e le sfide del Sachsenring del DTM.

GT Open, Spielberg: McLaren resta al top con De Haan/Fagg

Due interessantissime gare hanno caratterizzato il fine settimana di Spielberg dell’International GT Open. Samuel De Haan/Charlie Fagg restano in vetta alla classifica generale con McLaren, gli inglesi guidano il campionato con 1 solo punto su iego Menchaca/Marcos Siebert.

GT Open, Spielberg race-1: Oregon #63 domina con Chovet/Paul, Menchaca/Siebert nuovi leader in campionato

Terza affermazione stagionale, la seconda consecutiva, per Pierre Louis Chovet /Maximilian Paul nel GT Open dopo una gestione perfetta della gara dalla pole-position. La coppia del Team Oregon #63 (Lamborghini) ha letteralmente dominato la scena concludendo con margine davanti a Diego Menchaca/Marcos Siebert (Team Motopark #17 Mercedes) ed a Reece Barr/Mikaeel Pitamber (SPS Automotive Performance #20 Mercedes).

Non sono stati molti i colpi di scena, tutto si è concentrato nei minuti finali con due auto che hanno dovuto alzare bandiera bianca. Dopo il ritiro della Lamborghini #19 del Team Oregon, presente in seconda posizione al via, la race-1 del Red Bull Ring ha visto l’esclusione da parte della McLaren #69 di Optimum Motorsport.

Samuel De Haan/Charlie Fagg si sono dovuti arrendere quando si trovavano in zona podio, i leader del campionato dopo la pausa estiva hanno dovuto concedere provvisoriamente il primato alla già citata Mercedes #17 del Team Motopark.

GT Open, Spielberg race-2: Ferrari vince in rimonta, McLaren #69 torna al top

La race-2 di Spielberg del GT Open è stata caratterizzata da una serie di Safety Car nel cuore dell’evento che hanno letteralmente ribaltato la graduatoria. Ferrari ha approfittato della situazione per balzare davanti a tutti, AF Corse #51 ha primeggiato con Riccardo Agostini/Nicola Marinangeli risalendo dalla 17ma piazza.

Samuel De Haan/Charlie Fagg #69 hanno completato al secondo posto riprendendo la vetta del GT Open grazie anche ad un significativo ‘zero’ da parte della Mercedes #17 di Team Motopark, auto in difficoltà nei minuti conclusivi dopo un contatto con la Lamborghini #19 del Team Oregon.

Ha completato il podio la coppia composta da Marco Pulcini/Eddie Cheever III (AF Corse #27 Ferrari), vincitori in PRO-Am che nel post gara cederanno il successo a Marcin Jedliński /Karol Basz (Olimp Racing #777 Audi) dopo un’infrazione con i limiti del tracciato.

Il risultato della race-2 resta in ogni caso da confermare in seguito ad un ricorso promosso dal Team Motopark per la gestione nel finale della Safety Car. Non ci sono al momento delle informazioni certe in merito.

Tra due settimane l’International GT Open si sposterà a Monza per una prova da non perdere, round che precederà il gran finale di Barcellona.

British GT, Brands Hatch: Century Motorsport prova riaprire i giochi per il titolo

Darren Leung/Dan Harper provano a riaprire i giochi per il titolo nell’Intelligent Money British GT Championship grazie ad un bellissimo successo in quel di Brands Hatch. Seconda affermazione del 2023 per la BMW #91 del Century Motorsport, meritatamente a segno sotto la bandiera a scacchi dopo una lunga bagarre contro l’Aston Martin #97 di Andrew Howard/Ross Gunn.

L’auto del Beechdean Motorsport Ltd ha dovuto arrendersi nella seconda metà dell’evento, il 22enne nordirlandese Harper non ha lasciato scampo al britannico Gunn che nel traffico delle GT4 ha dovuto lasciare la leadership. La BMW #91 ha potuto così recuperare dei punti preziosi alla Mercedes #4 del 2 Seas Motorsport, presente in terza piazza con James Cottingham/Jonny Adam.

BRANDS HATCH HIGHLIGHTS 🎬 Action everywhere you looked… pic.twitter.com/XzEmnuNc8e — 🇬🇧 #BritishGT 🏁 (@BritishGT) September 10, 2023

Questi ultimi vantano 13 lunghezze di vantaggio sui rivali a due ore dal termine della serie britannica riservata alle GT. La BMW #91 di Century Motorsport ha ancora una concreta chance per impensierire la Mercedes #4, padrona indiscussa della serie con tre gioie all’attivo (Oulton Park race-1, Donington Park e Portimao).

Pausa di un mese per il più importante campionato britannico riservato alle GT3 ed alle GT4 si sposterà in quel di Donington Park (GP) per l’ultimo evento del 2023.

NASCAR Truck Series, Kansas: Eckes vince all’overtime, DiBenedetto e Crafton escono dai Playoffs

Christian Eckes svetta nell’overtime in Kansas nella prima ‘Elimination Race’ della NASCAR Truck Series. Il #19 dello schieramento ha fatto la differenza, il portacolori del McAnally Hilgemann (PEAK/NAPA Nightvision Chevrolet) ha messo tutti in riga beffando nei metri conclusivi Taylor Gray (JBL Toyota #17) e Matt DiBenedetto (Rackley Roofing/WAR Shocks Chevrolet #25).

Quest’ultimo, nonostante il piazzamento nella Top3, ha dovuto inchinarsi alla concorrenza ed uscire dai Playoffs dopo il primo ‘Round of 10’. L’ex protagonista della Cup Series ha alzato bandiera bianca ed uscire della contesa per il titolo in compagnia di Matt Crafton (ThorSport Racing #88)

Oltre al già citato Eckes, Corey Heim, Zane Smith, Carson Hocevar, Nick Sanchez, Jack Wood, Grant Enfinger e Ben Rhodes sono coloro che da settimana prossima lotteranno per un posto in finale nel ‘Championship 4’ di Phoenix. Il primo evento si terrà nel leggendario Bristol Motor Speedway, successivamente ci si sposterà a Talladega ed ad Homestead-Miami per eleggere coloro che avranno una chance per il titolo 2023.

NASCAR Xfinity Series, Kansas: John Hunter Nemechek domina ancora

John Hunter Nemechek domina ancora nella NASCAR Xfinity Series. Il #20 del Joe Gibbs Racing (Pye Barker Fire & Safety Toyota #20) ha ottenuto la sesta gioia della regular season 2023 dopo aver controllato la scena per 150 dei 200 giri previsti per la e Kansas Lottery 300.

Brandon Jones (Menards/NIBCO Chevrolet #9) si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Sheldon Creed (Whelen/NFFF Chevrolet #2), Parker Kligerman (Spiked Light Coolers Chevrolet #48) ed Austin Hill (Bennett Transportation Chevrolet #21).

Settimana prossima si inizia a fare sul serio dal ‘Colosseo’ di Bristol con il via dei Playoffs. Oltre a John Hunter Nemechek ritroveremo nella bagarre per il successo finale anche Cole Custer, Kligerman, Creed, Hill (campione della regular season), Sam Mayer, Justin Allgaier, Josh Berry, Daniel Hemric e Jeb Burton.

A new season begins now. Let the 2023 #NASCARPlayoffs begin! pic.twitter.com/f06GiZCFgH — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) September 9, 2023

Nella prossima puntata…

IMSA tornerà protagonista con il WeatherTech SportsCar Championship ed il Michelin Pilot Challenge da Indianapolis per la prima volta dal 2014 ad oggi. La NASCAR toccherà la leggendaria location di Bristol con tutte e tre le serie nazionali, mentre il Supercars si sposterà a Sandown per la prima competizione di durata del campionato 2023.

Spazio anche al Super GT (Sugo) in un week-end che parallelamente vedrà anche il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup (Valencia), il Campionato Italiano GT Endurance (Monza), il TCR Italy (Monza) e la Porsche Carrera Cup Italia (Monza).

Luca Pellegrini