L’International GT Open regala emozioni a Le Castellet, McLaren e Lamborghini si dividono le vittorie al termine del quarto atto della stagione 2023. La serie di GT Sport inaugura di diritto la 24ma puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento dedicato alle ruote coperte.

Spazio questo fine settimana anche all’IMSA Michelin Pilot Challenge ed all’Intelligent Money British GT Championship, rispettivamente in scena tra Lime Rock Park ed in quel di Portimao. Tanta azione anche a Budapest nella Porsche Supercup ed a Pocono con NASCAR Truck ed Xfinity Series. Continua dal Giappone anche il Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS, nuovamente in scena per la seconda settimana consecutiva dopo le emozioni di settimana scorsa a Suzuka.

International GT Open, Le Castellet: McLaren mantiene la vetta del campionato con Sam de Haan/Charlie Fagg

Sam de Haan/Charlie Fagg escono vincitori del round di Le Castellet dell’International GT Open. La coppia di Optimum Motorsport, a segno nella race-1, mantiene il comando del campionato con un solo punto di margine per Diego Menchaca/Marcos Siebert (Motopark #17).

GT Open Le Castellet, Gara-1: McLaren respinge Lambo e festeggia

McLaren ha avuto la meglio dopo una sfida accesissima nel finale contro Lamborghini. La bagarre non è mancata con Optimum Motorsport che ha tenuto testa a Oregon Racing, rispettivamente presenti in scena con Sam de Haan/Charlie Fagg #69 e Maximillian Paul/Pierre-Louis Chovet.

Il francese ha annullato a suon di giri veloci il proprio margine su de Haan che nel secondo stint ha faticato a tenere il ritmo dei migliori. Le due auto sono arrivate al contatto a due minuti dalla fine, il padrone di casa è finito in testacoda dopo aver completamente sbagliato l’assalto all’avversario.

I due britannici hanno potuto festeggiare la seconda affermazione del 2023 precedendo sotto la bandiera a scacchi la Mercedes di Diego Menchaca/Marcos Siebert (Team Motopark #17) e la Porsche di Patrick Kolb/Alfred Renauer (Lionspeed GP #99), rispettivamente in seconda e terza piazza all’arrivo. Ritiro, invece, per Oregon che dopo il contatto con la McLaren ha dovuto alzare bandiera bianca.

GT Open Le Castellet, Gara-2: la rivincita di Oregon Racing

Maximillian Paul/Pierre-Louis Chovet si sono presi una bella rivincita nella giornata di domenica ottenendo la seconda gioia del 2023. Oregon Racing ha avuto la meglio con Lamborghini, la realtà tricolore ha avuto la meglio dopo un bellissimo inseguimento nel finale all’Audi #23 di Christopher Haase/Simon Reicher (Eastalent Racing).

Il costruttore bolognese ha regolato Audi che nuovamente ha dovuto accontentarsi della seconda piazza conclusiva, mentre la già citata AMG GT3 #17 del Team Motopark otteneva un nuovo piazzamento in Top3. Nuova ottima performance per Diego Menchaca/Marcos Siebert, abili ad avere la meglio su Reece Barr/Mikaeel Pitamber (SPS Automotive Performance #20/Mercedes) e Patrick Kolb/Alfred Renauer (Lionspeed GP #99/Porsche).

Pausa estiva ora per l’International GT Open che tornerà in scena a settembre da Spielberg per una nuova prova da non perdere, inizio di un imperdibile trittico conclusivo tra Monza (Italia) e Barcellona (Spagna).

GTWC Asia, Motegi: la costanza premia Abu Ibrahim/Luca Stolz

H.H. Prince Abdul Rahman Ibrahim/Luca Stolz sono i nuovi leader della classifica generale del Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS dopo un intenso atto in quel di Motegi. La Mercedes #88 prende il controllo della serie approfittando al meglio di un fine settimana difficile da parte di Vutthikorn Inthraphuvasak (Porsche #991).

Race-1: Audi domina, Vutthikorn Inthraphuvasak out

Audi ha dominato la scena imponendosi con un margine incredibile sulla concorrenza. Andrew Haryanto/James Yu Kuai (Audi Sport Asia Team Absolute #11) hanno fatto il vuoto primeggiando al termine di una prova perfetta davanti a Yuta Kamimura/Hiroaki Nagai (Porsche Center Okazaki #18) e Anthony Liu Xu/Fabian Schiller (Craft-Bamboo Racing #37/Mercedes), rispettivamente presenti in seconda e terza piazza.

L’attenzione di tutti si è spostata anche sulla significativa battuta d’arresto di Vutthikorn Inthraphuvasak #911. Il thailandese, leader della graduatoria generale alla vigilia del round di Motegi, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo pochi minuti in seguito ad un attacco al limite da parte dell’auto gemella #992 di Bao Jinlong. H.H. Prince Abdul Rahman Ibrahim/Luca Stolz (Triple Eight JRM #88/Mercedes) hanno ereditato provvisoriamente il primato, il malese ed il tedesco hanno tentato subito di confermarsi al top nella sfida del giorno seguente.

Gara-2, Cairoli sfiora la vittoria, Porsche al top con due unità

Matteo Cairoli ha sfiorato il primo acuto della propria carriera nel GTWC Asia nella seconda prova. Il comasco ha dato spettacolo dalla pole-position concludendo davanti il primo stint, la sosta ai box cambierà puntualmente le carte in tavola.

Il #992 di Absolute Racing dovrà accontentarsi della seconda piazza con Bao Jinlong, cinese che nel finale sarà ‘schiacciato’ dal ritorno da parte di Lu Wei/Dennis Olsen (R&B Racing #4). H.H. Prince Abdul Rahman Ibrahim/Luca Stolz #88 hanno concluso al terzo posto confermandosi i leader della serie, Vutthikorn Inthraphuvasak #911 non è stato in grado di fare meglio della sesta piazza.

A fine agosto l’ultimo atto della Japan Cup e soprattutto il penultimo evento del GTWC Asia 2023. Successivamente ci si sposterà a Sepang per la conclusione di una stagione più che mai incerta che molto probabilmente si risolverà solamente in Malesia.

British GT Championship, Portimao: 2 Seas Motorsport cala il tris

James Cottingham/Jonny Adam allungano in campionato al termine della 3h di Portimao valida per il Intelligent Money British GT Championship. 2 Seas Motorsport e Mercedes si impongono per la terza volta in stagione imponendosi davanti a Mark Radcliffe/Rob Bell (Optimum Motorsport) ed a Shaun Balfe/Sandy Mitchell (Barwell Motorsport #78).

McLaren e Lamborghini si sono dovuti arrendere ad Adam che nell’ultima ora non ha lasciato scampo alla concorrenza. La terza SC della giornata non ha tolto dalla vetta lo scozzese che ha approfittato di una bella bagarre per la seconda piazza d’onore al fine di allungare sulla concorrenza. Quarta piazza per la Mercedes #15 di RAM Racing John Ferguson/Raffaele Marciello, quinta per la BMW #91 di Century Motorsport di Darren Leung/Dan Harper.

Prossima manifestazione tra un mese in quel di Brands Hatch.

Porsche Supercup, Budapest: King torna sul trono

Harry King ha vinto con una notevole scioltezza la tappa di Budapest della Porsche Mobil 1 Supercup. Seconda gioia stagionale per il britannico di BWT Lechner Racing #3, meritatamente a segno davanti a Dorian Boccolacci (CLRT #11) ed a Bastian Buus (BWT Lechner Racing #1).

La sfida magiara, condizionata da due distinte Safety Car all’inizio ed alla fine della corsa, ha visto un solo uomo al comando. Boccolacci non è riuscito ad impensierire King che senza molti problemi ha tagliato per primo il traguardo. Quarta piazza, invece, per Larry Ten Voorde (GP Elite #25), nuovamente fuori dal podio.

Tra sette giorni si torna in scena a Spa-Francorchamps.

IMSA Michelin Pilot Challenge: Hyundai vince la festa TCR di Lime Rock

Vittoria e leadership in campionato ritrovata per Mark Wilkins /Mason Filippi #98. La coppia di Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian svetta a Lime Rock precedendo all’arrivo i teammate Robert Wickens/Harry Gottsacker #33 e la temibile coppia formata da Matt Pombo/Ryan Eversley (LA Honda World Racing #37).

Honda ha tentato di resistere al ritorno di Hyundai che con gomme più fresche ha avuto la meglio nel finale. Eversley ha dovuto anticipare la sosta con il chiaro intento di cambiare le carte in tavola, la missione non è purtroppo riuscita per il brand giapponese che nuovamente ha dovuto accodarsi ai coreani.

Tra due settimane si torna in scena in quel di Road America con la presenza delle GS (GT4). Sarà una prova molto speciale, come accaduto a Daytona la distanza sarà di quattro ore e non di due come accade solitamente.

NASCAR Xfinity Series, Pocono: Hill esulta all’overtime

Austin Hill (Global Industrial Chevrolet #21) ha vinto a Pocono nella NASCAR Xfinity Series ottenendo la quarta affermazione del 2023. Il georgiano si impone nel ‘Tricky Triangle’ al termine di una prova che si è decisa all’overtime dopo un impatto avvenuto in curva 2 da parte di Josh Berry (Tire Pros Love the Drive Chevrolet #8), diretto rivale per il successo del portacolori di RCR.

Berry ed anche Justin Allgaier (Reese’s Ice Cream Chevrolet #7) hanno dovuto alzare bandiera bianca, Sam Mayer (Accelerate Pros Talent Chevrolet #1) ha concluso in seconda piazza davanti a Chase Elliott (HendrickCars.com Chevrolet #17) ed a Riley Herbst (Monster Energy Ford #98).

We don't even know how to describe what just happened 🤯 pic.twitter.com/xC0LqaTorY — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) July 22, 2023

Settimana prossima la sfida di Road America, evento unico nel calendario che torna esclusivo per l’Xfinity Series dopo due anni disputati in compagnia della Cup Series. La musica è cambiata quest’anno con il debutto dell’evento di Chicago che abbiamo commentato un mese fa.

NASCAR Truck Series, Pocono: 100 volte KBM

100ma affermazione nella NASCAR Truck Series per il Kyle Busch Motorsports a Pocono. La squadra del due volte campione della NASCAR Cup Series festeggia con il proprio boss, vincitore dopo una bellissima lotta fino alla bandiera a scacchi con Corey Heim (Safelite Toyota #11).

The move that sealed the deal on the final lap for @KyleBusch! pic.twitter.com/v5gzd5HJFG — NASCAR CRAFTSMAN Trucks (@NASCAR_Trucks) July 22, 2023

Quest’ultimo dovrà arrendersi al nativo di Las Vegas che nella tornata conclusiva non lascerà spazio all’avversario. Heim dovrà chinare il capo alla vettura avversaria al termine di un finale ricco d’emozioni. Taylor Gray (JBL Toyota #17) ha concluso al terzo posto, Christopher Bell (Gunma Toyopet Toyota #61) si è dovuto accontentare della quarta piazza davanti a Grant Enfinger (Champion Power Equipment Chevrolet #23).

Settimana prossima la gara di Richmond, finale della regular season. Sarà importante scoprire chi sarà eletto per gareggiare nei NASCAR Playoffs, attualmente restano ancora — posti disponibili in vista del ‘Round of 10’ che successivamente scatterà ad agosto dal LOR (Lucas Oil Indianapolis Raceway Park)

Nella prossima puntata…

Tanti eventi nella prossima puntata con il ritorno del BTCC da Croft e del Supercars da Sydney. Ci sarà da divertirsi anche con il Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS, in pista con la nota serie oceanica che riprende dopo una breve sosta.

Luca Pellegrini