Il 2024 di Marco Bezzecchi sarà all’insegna di VR46. Dopo mille speculazioni, il pilota riminese ha alla fine deciso di restare nella scuderia di Valentino Rossi, con la quale si sta togliendo tante soddisfazioni in MotoGP. L’annuncio è arrivato pochi istanti fa, sotto forma di letterina che Marco scrive alla sua “famiglia”.

Marco Bezzecchi rinuncia a Pramac e resta con VR46 nel 2024

In questa stagione, il riccioluto numero 72 ha portato a casa due successi, al GP d’Argentina ed al GP di Francia. Inoltre, ha conquistato il successo nella Sprint dell’Olanda, portando il totale delle affermazioni a tre. È in piena lotta per il titolo mondiale, sebbene il distacco dal leader Pecco Bagnaia stia diventando un pelino pesante. Tutte queste credenziali hanno portato la Ducati a considerarlo per una promozione a pilota ufficiale per la prossima stagione. Ma per avere l’agognata Desmosedici Factory dovrebbe trasferirsi a Pramac Racing, opzione non gradita a Bezzecchi. Valentino Rossi ha provato a negoziare una GP24 per lui, ma alla fine Paolo Campinoti ha fatto prevalere il suo rapporto di vecchia data con il costruttore bolognese. Marco dovrà accontentarsi di una GP23, ma Gigi Dalll’Igna e Paolo Ciabatti gli hanno promesso il miglior supporto tecnico che un pilota satellite possa ottenere.

La sella Pramac è ancora libera

Con Marco Bezzecchi che resta in VR46, la sella Ducati Pramac che Johann Zarco lascerà nel 2024 è ancora disponibile. In base alle notizie raccolte finora, Franco Morbidelli sembra essere il candidato numero 1 a prenderla in mano. Ma secondo Speedweek, i vertici di Borgo Panigale stanno aspettando di sapere cosa farà Marc Marquez. Se il 93 si libera dal contratto che lo lega alla HRC, ci sarà la possibilità di farlo salire su una rossa bolognese, anche se con la livrea bianca. Ma a fare da ostacolo a questo accordo da sogno potrebbe essere proprio Rossi, il quale preme per mettere in sella il proprio pupillo Morbidelli. Il romano sarebbe funzionale ad un altro scopo, quello di consegnare a Bezzecchi una moto full-factory nel 2025. Ma questa è un’altra storia.

