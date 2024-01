In attesa del ritorno in pista delle moto, alcuni team hanno deciso di svelare i propri bolidi in vista della stagione 2024. È il caso del team Marc VDS Racing Team: la squadra belga continuerà il proprio impegno in Moto2 con Tony Arbolino e Filip Salač, mentre debutterà nel WorldSBK con Sam Lowes.

MOTO2 | TONY ARBOLINO SICURO: “VOGLIO LOTTARE PER IL TITOLO”

Dal lato Motomondiale, Marc VDS Racing Team ha confermato per il terzo anno consecutivo Tony Arbolino. Il pilota lombardo, dopo aver ceduto le armi a Pedro Acosta nella stagione 2023, parte come favorito della categoria cadetta. È sicuro Arbolino, che dichiara: “Sono molto felice di iniziare la terza stagione con questo team fantastico. Il supporto che la squadra mi dà è incredibile e mi aiuta in ogni singola gara. Voglio ripagare la fiducia della squadra nel 2024: voglio lottare per il titolo dalla prima all’ultima gara. Ne ho già parlato con la squadra e so dove migliorare per la prossima stagione. Le nuove gomme Pirelli cambieranno le carte in tavola, ma sono pronto alla nuova sfida“.

Dopo due anni passati con Gresini Racing, Filip Salač ha finalmente la prima grande chance con un top team della categoria: “Per me è un onore guidare per questa grande squadra. Ho sempre sperato in un’opportunità del genere per lottare per le posizioni di testa. Sono nel posto giusto: il biennale mi toglie un po’ di pressione, so che posso crescere e diventare il pilota migliore possibile. Voglio finire nella top 5 ogni weekend, andare a podio e vincere delle gare“.

WORLDSBK | SAM LOWES PRONTO AL DEBUTTO: “CONTENTO DI CONTINUARE COL TEAM”

Ma, a differenza del 2023, Marc VDS Racing Team sarà presente anche nel paddock delle derivate di serie. Sam Lowes sarà il primo pilota nella storia del team nel WorldSBK, con una Ducati Panigale V4R. Il britannico ha già preso le misure con la moto di Borgo Panigale nel primo test di Jerez de la Frontera. “Sono molto contento di continuare a lavorare con la squadra. È una nuova sfida cambiare categoria dopo così tanti anni nel Motomondiale, sono molto motivato. Devo imparare al meglio la nuova moto, le gomme ed il format dei weekend con le tre gare. Mi serviranno tanti giri per prendere feeling con la moto. Voglio stare davanti, spero di poter lottare per il podio e per la vittoria ed essere il miglior pilota indipendente“.

Valentino Aggio

Leggi anche: WORLDSBK | TOPRAK RAZGATLIOGLU E LA BMW: LA STRANA COPPIA