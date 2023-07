La Porsche Carrera Cup Italia ed il TCR Italy hanno illuminato il Mugello nell’ultimo fine settimana oltre allo spettacolo di Monza del FIA World Endurance Championship e l’interessantissimo week-end di Vallelunga dell’Euro NASCAR.

La 22ma puntata di ‘A Ruota Libera’ vede quindi protagonista il Bel Paese oltre al Supercars Championship (Towsville), la NASCAR Xfinity Series (Atlanta), la NASCAR Truck Series (Mid-Ohio), l’IMSA Michelin Pilot Challenge (CTMP) e la Porsche Supercup (Silverstone).

Porsche Carrera Cup Italia, Malucelli e Cerqui sugli scudi al Mugello

Malucelli (Team Malucelli – Centro Porsche Pesaro) e Cerqui ( BeDriver – Centro Porsche Piacenza) si sono spartiti le vittorie al Mugello nel terzo evento valido per la Porsche Carrera Cup Italia. Matteo ed Alberto si collocano rispettivamente anche al primo ed al secondo posto della graduatoria assoluta al termine di un fine settimana contornato da diverse assenze di spicco.

Il primo si è imposto dalla pole-position nella race-1, controllata senza molti problemi sin dal via. L’esperto italiano ha tenuto a bada Cerqui e Riccardo Agostini (Scuderia Villorba Corse – Centro Porsche Treviso), presenti nell’ordine sul podio finale di una prova che è stata più volte caratterizzata dall’ingresso della Safety Car.

Decisamente più avvincente la seconda manifestazione con Cerqui che ha saputo mettere tutti in riga e rilanciarsi in graduatoria alle spalle di Malucelli. Quest’ultimo si dovrà accontentare della terza posizione, il #23 del gruppo ha concluso alle spalle del già citato Agostini.

Menzione d’onore nella tappa della domenica per Jorge Lorenzo. Lo spagnolo ha più volte lottato nelle prime battute contro i migliori, l’iberico di Team Q8 Hi Perform terminerà in 10ma posizione dopo aver rimediato una penalità per aver superato in regime di bandiera gialla nelle fasi iniziali della manifestazione.

Tante le assenze in pista vista la concomitanza con la prova di Silverstone della Porsche Mobil 1 Supercup. Larry ten Voorde e tutti gli altri torneranno in scena a Monza ad inizio settembre quando la PCC Italia riprenderà il campionato.

TCR Italy, Comte mette paura a tutti

Aurélien Comte (Cupra Leon Competicion) svetta al Mugello nel TCR Italy accorciando le distanze in campionato con i diretti inseguitori. Il francese firma race-1 e si ripete nella mattinata di domenica, successivamente sanzionato per aver abusato dei limiti della pista nelle concitate fasi iniziali.

L’ex protagonista del FIA WTCR ha in ogni caso primeggiato con merito nella gara-1, abile a tenere testa al sempre competitivo olandese Niel Langeveld (MM Motorsport /Honda) ed all’argentino Franco Girolami (Aikoa Racing/Audi).

Quest’ultimo ha mantenuto il primo posto nella classifica assoluta del campionato dopo il round in Toscana, una missione non scontata visto il negativo piazzamento della domenica. Delusione anche per il #1 di Honda Langeveld, festa a metà per Comte che dopo aver tagliato per primo il traguardo verrà sanzionato nei minuti seguenti all’evento.

Cupra ha ceduto la vetta della graduatoria a Felice Jelimini (PMA/Audi), eletto vincitore davanti allo spagnolo Ruben Fernandez (Auto Club RC2 Valles/Audi) che a lungo ha lottato contro i migliori per un posto nella parte alta della graduatoria.

Lunga pausa estiva ora per il TCR nostrano che riprenderà la propria attività dal mitico impianto di Monza a settembre. Inizia in questo modo la lunga corsa verso il traguardo del 2023, evento in cui con ogni probabilità avremo la battaglia finale per il titolo.

IMSA Michelin Pilot Challenge, CTMP: BMW incorona Toyota

Toyota vince al CTMP (Canadian Tire Motorsport Park) nell’IMSA Michelin Pilot Challenge dopo una clamorosa sanzione nel post gara da parte di BMW che aveva originariamente colto il successo con la M4 GT4 #95 del team Turner Motorsport.

Robert Megennis/Cameron Lawrence hanno dovuto inchinarsi a Parker Thompson/Billy Johnson (Hattori Motorsports #50/Toyota), presenti in via eccezionale alla manifestazione di Mosport. Prova perfetta per questi ultimi, abili dalla pole-position a lottare per la vetta sino in fondo.

Frank DePew /Robin Liddell (Rebel Rock Racing #71/Camaro) ha concluso automaticamente in seconda posizione davanti all’Aston Martin #19 del van der Steur Racing. Da segnalare, invece, il ritiro da parte della BMW M4 GT4 #96 di Turner Motorsport, virtualmente presente al secondo posto in classifica generale prima e dopo la trasferta canadese del campionato riservato a GS e TCR.

In quest’ultima realtà è da elogiare il bellissimo sigillo da parte dell’Audi #17 di Chris Miller/Mikey Taylor (Unitronic/JDC Miller MotorSports), abile nel finale a beffare tutti con una perfetta gestione del carburante. Hyundai completa il podio con Harry Gottsacker/Robert Wickens #33 e Mark Wilkins/Mason Filippi #98, presenti rispettivamente in seconda e terza piazza.

Tra due settimane una nuova tappa a Lime Rock Park, evento riservato esclusivamente alla categoria TCR.

Porsche Supercup, Silverstone: Alexander Fach regna in solitaria

Alexander Fach ringrazia gli errori degli altri e vince per la prima volta in carriera una sfida della Porsche Mobil 1 Supercup in quel di Silverstone. Lo svizzero festeggia con la propria squadra al termine di una corsa molto particolare che di fatto si è decisa in pochi metri.

L’elvetico è stato perfetto a prendere il comando alla frenata di curva tre dopo un contatto tra Larry ten Voorde, Dorian Boccolacci e Harry King. L’Arena ha tolto dai giochi un tridente di primo profilo, Fach ha agguantato la vetta della manifestazione ed ha condotto le danze sino all’arrivo respingendo ogni ipotetico attacco da parte di Robert de Haan (Richardson Racing) e Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras).

Tra due settimane un nuovo atto a Budapest.

Supercars Championship, Brown nuovo leader dopo Townsville

William Brown ed Anton De Pasquale festeggiano a Townsville nel Supercars Championship. Chevy e Ford festeggiano in Australia, il primo dei due protagonisti citati è il nuovo leader del campionato con solo sette punti di margine su Brodie Kostecki.

Brown (Coca-Cola Racing by Erebus #9) ha controllato a lungo la scena nella prima prova, abile a concludere davanti a Broc Feeney (Red Bull Ampol Racing #88/Chevy) e Chaz Mostert (Mobil 1 Optus Racing #25/Ford). Delusione, invece, per la Ford Mustang #6 di Cam Waters, presente a lungo nella parte alta della graduatoria nelle prime fasi.

Molto particolare anche la race-2 con una Safety Car che ha modificato i valori in campo incoronando Anton De Pasquale (Shell V-Power Racing #11/Ford). Prima gioia stagionale per l’australiano che ha avuto la meglio su Brodie Kostecki (Coca-Cola Racing by Erebus #99/Chevy) ed a Andre Heimgartner (R&J Batteries #8/Chevy). Quinta piazza per Shane van Gisbergen (Red Bull Ampol Racing #97/Chevy), in rimonta dal fondo dello schieramento.

NASCAR Xfinity Series, Atlanta: John Hunter Nemechek domina l’overtime e vince

John Hunter Nemechek ha dominato l’overtime di Atlanta ed ha vinto nella NASCAR Xfinity Series. Il #20 di Joey Gibbs Racing (Mobil 1 Toyota) ha ottenuto la terza gioia in carriera, la prima nel particolare catino che sorge in Georgia.

Gli ultimi due giri sono stati decisivi, il giovane americano ha meritatamente primeggiato concludendo davanti a Daniel Hemric (Cirkul Chevrolet #11), Cole Custer (HAAS Automation Ford #00), Justin Hanley (Campers Inn RV Chevrolet #13) e Sam Mayer (Accelerate Pros Talent Chevrolet #1). Tra una settimana si torna in azione a Loudon.

NASCAR Truck Series, Mid-Ohio: Heim padrone a Lexington

Prima gioia in carriera a Mid-Ohio nella NASCAR Truck Series per Corey Heim. Lo statunitense esulta per la seconda volta in stagione, letteralmente superiore alla concorrenza sin dalle qualifiche.

Dalla pole alla victory lane per il #11 del Safelite Toyota, meritatamente a segno contro a Zane Smith (Tipico Sportsbook Ford #38), Christian Eckes (NAPA Auto Care Chevrolet #19), Stewart Friesen (Halmar International Toyota #51) e Ben Rhodes (Farm Paint Ford #99).

Ben 10 caution hanno caratterizzato la manifestazione di sabato, prova che precede nel calendario l’appuntamento di Pocono che vivremo tra due settimane. Si avvicina la fase principale della stagione, ricordiamo infatti che per la Truck Series i pronostici iniziano prima rispetto alle altre serie.

Nella prossima puntata…

Torna la Michelin Le Mans Cup da Le Castellet, riprende il GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club dal tracciato di Misano Adriatico in compagnia del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup.

