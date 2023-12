Come anticipato nei giorni scorsi, anche quest’anno tornano i LiveGP Awards, giunti ormai alla loro decima edizione. Dopo Edoardo Liguori e Luca Lunetta, il terzo pilota in lizza nella sezione Moto è Stefano Nepa, che ha chiuso la stagione risultando il miglior pilota italiano nel Campionato Moto3.

GLI ESORDI E L’ARRIVO IN MOTO3

Stefano Nepa, classe 2001, inizia giovanissimo a coltivare la sua passione per le due ruote. Nel 2014, a tredici anni, esordisce nel Campionato Italiano PreMoto3, vincendo il titolo da rookie; l’anno successivo, invece, chiude la stagione al secondo posto, alle spalle di Celestino Vietti. Nel 2016 avviene il primo salto con l’esordio nel CIV classe Moto3, Campionato in cui continua a competere anche nel 2017, quando conquista tre vittorie nelle singole gare (su due prove disputate), che gli valgono l’undicesimo posto in classifica finale.

Il 2018 rappresenta un anno di svolta: oltre al passaggio nel CEV (Campionato Spagnolo di Velocità), arriva anche l’esordio nel Motomondiale (classe Moto3) come wild card in occasione del GP d’Italia insieme NRT Junior Team. Pur non concludendo la gara, Stefano riesce a mettersi in mostra il suo talento, tanto da convincere il team CIP Green Power a richiamarlo, a partire dal GP d’Olanda, per disputare le rimanenti gare del Campionato, andando a punti nell’ultimo GP dell’anno. In questa stagione, inoltre, prende partecipa anche a due prove del CIV Moto3, cogliendo tre vittorie e un secondo posto nelle quattro gare disputate.

IL PERCORSO IN MOTO3

L’anno successivo firma per il team Reale Avintia Arizona 77: dopo la wild card nel GP di Spagna, dal GP di Olanda in poi sostituisce Vicente Perez, chiudendo il Campionato con un bottino di 24 punti che gli vale il 25° posto in classifica generale. Nel 2020 passa nel team Aspar Moto3 come pilota ufficiale al fianco di Albert Arenas. Conclude la sua prima stagione intera nella classe cadetta del Motomondiale al 20° posto, ottenendo come miglior risultato un settimo posto nel GP d’Europa.

Nel 2021 prosegue il suo percorso in Moto3, ma con il team BOE Skull Rider Facile Energy, dove trova come compagno il connazionale Riccardo Rossi. In questa stagione conquista il suo primo giro veloce nel Motomondiale [nel GP del Qatar, ndr] e arrivando in zona punti in ben 11 occasioni (su 18 gare), ottenendo come miglior risultato un quinto posto nel GP dell’Emilia Romagna; chiude il campionato al 18º posto con 63 punti, 25 in più rispetto all’anno precedente.

Nel 2022 arriva un altro cambio di team: da BOE passa al team MTA, gestito dall’ex pilota Alessandro Tonucci, con lo spagnolo Iván Ortolá come compagno di squadra. Nonostante il terribile incidente nel penultimo GP (che lo costringe a saltare l’ultima gara), chiude la stagione al 18° posto con 64 punti in totale.

UN 2023 SOPRA LE ASPETTATIVE

Per capire il 2023 di Stefano Nepa è necessario tornare al GP di Malesia 2022 e al forte highside che lo portato a cadere violentemente sull’asfalto. In quell’occasione Stefano subisce gravi lesioni alla gamba sinistra, riportando fratture scomposte pluriframmentate a tibia e perone. Un infortunio che ha fortemente condizionato la preparazione in vista della stagione, costituita da diverse operazioni e una lunga riabilitazione. Di certo non lo scenario migliore alla vigilia di una stagione.

Nonostante ciò, nel primo GP dell’anno, a Portimao, Nepa conquista un incredibile settimo posto, risultando il primo dei piloti italiani sul traguardo. Una prestazione superlativa, definita dal Team Manager Tonucci come “reale impresa”, che gli ha permesso di tenere il ritmo del gruppo di testa e lottare a lungo per il podio.

Una stagione in cui però non sono mancati i brividi: a seguito di una caduta ad Austin, Nepa ha riportato un trauma di media entità nella stessa gamba già infortunata, dovendosi sottoporre a un altro intervento chirurgico. Una situazione che avrebbe potuto abbatterlo, ma così non è stato: Stefano ha poi tagliato il traguardo in top ten in altre otto occasioni (dieci considerando anche Portogallo e Argentina, primi due GP della stagione), ottenendo come miglior risultato un quarto posto nel GP del Giappone.

Chiude il 2023 con un bottino di 102 punti che gli valgono il 12° posto finale, figurando ancora una volta come miglior italiano della Moto3.

SOGNI E AMBIZIONI PER IL 2024

Archiviato il 2023, Stefano Nepa è già con la testa al 2024, che lo vedrà ancora in sella alla moto del team MTA. Una scelta che dà continuità e stabilità per puntare in alto, come ha voluto sottolineare lo stesso Nepa: “Sapere di continuare nello stesso team per un altro anno mi rende molto felice, perché si potrà conferire ulteriore continuità al nostro bel progetto. Ci sono stati diversi infortuni e vicissitudini da superare, ma stiamo andando bene e sono sicuro che possiamo fare pure meglio“.

Una stagione in cui finalmente potrà correre davvero al 100%: la scorsa settimana, infatti, è stato definitivamente rimosso il ferro che aveva nella gamba sinistra. Questa è stata l’ultima di una lunga serie di operazioni a cui si è dovuto sottoporre dal GP della Malesia ad oggi. Da adesso, dunque, si apre un nuovo capitolo.

COME VOTARE AI LIVEGP AWARDS 2023

È possibile esprimere la propria preferenza tra i cinque candidati ai LiveGP Awards 2023 in due modi:

Sulla pagina Facebook di LiveGP.it, votando tramite la reaction abbinata a ciascun pilota nell’apposito post

Sul profilo Instagram di LiveGP.it, mettendo semplicemente un “mi piace” al post dedicato ad ogni singolo pilota

https://www.facebook.com/LiveGP.it/posts/892941172836916?ref=embed_post

Giorgia Guarnieri

Leggi anche: LIVEGP AWARDS 2023, SEZIONE MOTO: VOTA IL GIOVANE PILOTA ITALIANO DELL’ANNO!