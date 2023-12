Lorenzo Patrese è indubbiamente uno dei piloti più adatti per rientrare nell’elenco dei ‘LiveGP Awards 2023’, campione nella Silver Cup del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il figlio di Riccardo Patrese ha disputato un anno in crescita presentandosi come uno dei migliori italiani Under 23.

Primo grande sigillo a livello continentale

Lorenzo Patrese ha colto la prima vera affermazione con le ruote coperte al termine di un notevole 2023. Dopo un anno d’apprendimento è arrivato un meritato premio al termine delle dieci competizioni del campionato gestito da SRO, uno dei più selettivi a livello continentale e non solo.

Il 18enne si è distinto a bordo dell’Audi #99 targata da Tresor Attempto Racing imponendosi con Alex Aka nella graduatoria assoluta della Silver Cup del GTWC Europe. Le prestazioni ottenute nelle corse di durata e nella serie Sprint hanno permesso al nostro connazionale ed al tedesco di imporsi sulla concorrenza che ha tentato in più occasioni a cambiare le carte in tavola.

Il risultato negativo al termine della 24h di Spa per un problema nella seconda metà della corsa ha sicuramente inciso negativamente sul bilancio dell’Endurance Cup, mentre il titolo Sprint è sfumato dopo un rocambolesco championship decider in quel di Zandvoort (Olanda). La fortuna ha certamente voltato le spalle alla coppia italo-tedesca che fino all’ultima fatica del 2023 ha avuto la chance di mettere in bacheca anche un secondo trofeo.

Lorenzo Patrese: primi traguardi dopo tanto lavoro

Lorenzo può in ogni caso ritenersi particolarmente soddisfatto dopo una solida annata conclusa nel più importante campionato europeo riservato alle GT. La sua scelta, quella di puntare sulle ruote coperte a discapito dell’ipotetica scalata verso la massima formula, è più che mai saggia ed apprezzabile, una mossa intelligente che sta regalando già ora i propri frutti.

Patrese ha compiuto la seconda annata full-time nel GTWC Europe Endurance Cup, la prima a tempo pieno anche nella Sprint Cup. L’italiano è approdato alle ruote coperte dopo aver disputato un anno nella F4 tricolore, una piccola parentesi in cui non erano mancati i risultati positivi.

Per votare per il #99 dell’ultima edizione del GTWC Europe, pronto per lottare contro Valerio Rinicella, Andrea Kimi Antonelli, Gabriele Minì e Brando Badoer, è molto semplice.

Luca Pellegrini