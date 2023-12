Chi è stato il giovane talento del motociclismo italiano dell’anno, secondo i lettori di LiveGP.it? Per scoprirlo, anche quest’anno la nostra redazione lancia il tradizionale appuntamento con i LiveGP Awards, giunti alla loro nona edizione nell’ambito delle due ruote e pronti a nominare il miglior Under 23 della stagione. Un premio prestigioso e di ottimo auspicio, visti i nomi di alcuni dei predecessori: tra di essi Pecco Bagnaia, Tony Arbolino, Alex Bassani e Niccolò Antonelli.

COME VOTARE: SCEGLI SU FACEBOOK E INSTAGRAM IL TUO PILOTA PREFERITO

Il format dei LiveGP Awards 2023 è molto semplice ed è possibile votare in maniera del tutto rapida e assolutamente gratuita. Dopo la scrematura iniziale svolta dalla nostra redazione, cinque piloti Under 23 finiscono in nomination per contendersi il premio in palio ed essere votati dai lettori attraverso i canali Social. Il pubblico ha la possibilità di esprimere la propria preferenza in due modi:

Sulla pagina Facebook di LiveGP.it, votando tramite la reaction abbinata a ciascun pilota nell’apposito post Sul profilo Instagram di LiveGP.it, mettendo semplicemente un “mi piace” al post dedicato ad ogni singolo pilota

Per quanto riguarda la sezione Moto, le votazioni si apriranno alle ore 12 di Mercoledì 13 Dicembre, per poi chiudersi alle ore 24 di Lunedì 18 Dicembre. Sarà naturalmente possibile esprimere una sola preferenza su ogni Social: il nome del vincitore (derivante dalla somma di voti ottenuti tra Facebook e Instagram) sarà svelato in diretta nella puntata congiunta di ‘Circus!’ e ‘Motorbike Circus’ in live streaming Martedì 19 Dicembre alle ore 19:00 e in differita televisiva su CampioneSport (canale 72-138 DTT) Domenica 24 Dicembre alle ore 20:30.

LE NOMINATION AI LIVEGP AWARDS 2023

Ma veniamo al piatto forte dei LiveGP Awards 2023, ovvero i piloti della sezione Moto. Cinque candidati Under 23 sono stati scelti anche quest’anno dalla nostra redazione, grazie ai risultati ed al talento mostrato in pista. Ecco i loro nomi:

EDOARDO LIGUORI. 15 anni – CIV Pre Moto3

15 anni – CIV Pre Moto3 LUCA LUNETTA. 17 anni – JuniorGP

17 anni – JuniorGP STEFANO NEPA. 22 anni – Moto3

22 anni – Moto3 NICHOLAS SPINELLI. 22 anni – MotoE, Supersport

22 anni – MotoE, Supersport ALBERTO SURRA. 19 anni – JuniorGP Moto2

LIVEGP AWARDS: L’ALBO D’ORO